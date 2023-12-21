Храм Святого Саввы в Барграде. Фото Ю.Молодковец для ПАО Газпром

16 марта 2012 года в Москве был подписан Протокол между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Сербия о российском участии в работах по созданию художественного убранства храма Святого Саввы.

В 2014 году был объявлен Всероссийский открытый конкурс на проект оформления внутреннего убранства храма Святого Саввы в Белграде, победителем в котором стал проект академика Николая Мухина, представляющего Российскую академию художеств.

30 августа 2016 года в Белграде в резиденции Президента Сербии (в то время господина Томислава Николича) был подписан договор о начале работ по благоукрашению храма. Его подписали Святейший Патриарх сербский Ириней, Президент республики Сербия г-н Томислав Николич, заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александр Дыбаль, вице-президент Московского Международного Фонда содействия ЮНЕСКО Манана Попова. Работы по благоукрашению храма начались в сентябре 2016 года.

17 января 2019 года, в Сербии, во время официального визита Президента России В.В. Путина, наш глава государства посетил храм Святого Саввы в Белграде, в котором в то время мастера Российской академии художеств монтировали мозаику. Во время прибывания в храме Его Святейшество Патриарх сербский Ириней, Президент Сербии Александр Вучич и Президент РФ Владимир Путин символически завершили работу над образом мозаики Спаса Нерукотворного Иисуса Христа, вложив в неё недостающие фрагменты и оставили автографы на эскизном проекте, по которому украшался храм.

Российская академия художеств совместно с Московским международным фондом содействия ЮНЕСКО представила научно-просветительский и выставочный проект «Благоукрашение храма Святого Саввы в Белграде», посвященный его реализации. Выставка станет первой уникальной возможностью представить широкому зрителю весь масштаб проекта, перенести его в пространство мастерских, осуществлявших подготовку благоукрашения крупнейшего православного храма на Балканах. Экспозиция разместится в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств на площади более 600 квадратных метров и охватит всю художественную концепцию внутреннего пространства этого грандиозного собора. Здесь будут представлены эскизные проекты; макеты купола, конх, парусов, входных групп; цветные картоны композиций; эскизы хоросов и других архитектурных элементов храма. Художники-монументалисты выполнили фрагменты мозаик в том масштабе, в котором они существуют в соборе, что позволит зрителям погрузиться в сложнейший художественный процесс создания такого рода проекта и хотя бы на время переместиться в пространство храма Святого Саввы.

Выставка демонстрирует сохранение и достижения уникальной российской школы мозаичного искусства. Общая площадь выполненных мозаик составила 17 тысяч кв.м., что делает храм настоящей энциклопедией православного религиозного искусства, не имеющего аналогов за всю историю христианства. Более 50 млн. тессеров (кусочков смальты) разной величины было уложено на стены храма. Суммарный вес всей мозаики превышает 400 тонн.

Над созданием мозаичного убранства работало 15 бригад художников общей численностью 350 человек. Многие из них - выпускники академических художественных вузов, стажеры Творческих мастерских монументальной живописи РАХ и члены Российской академии художеств.

Помимо мозаик в храме по проектам академика РАХ Николая Мухина выполнены 3 иконостаса с иконами, которые были написаны художниками Свято-Тихоновского университета, 4 огромных киота высотой около 7 метров с иконами, выложен декоративный мраморный пол и вывешен грандиозный хорос (центральный светильник храма) диаметром 20 метров, а также ряд хоросов для входных групп храма. В залах экспозиции также будут показаны архивные фотоматериалы и фильмы о создании всего проекта.

С момента своего основания и по сей день Академия художеств играет ведущую роль не только в создании центральных памятников в России, но и во всем мире. Создание убранства храма Святого Саввы во Врачаре (Белград) стало новой страницей, как в истории христианского искусства, так и для современной художественной культуры.

Куратор проекта: Президент Российской академии художеств, Народный художник СССР и РФ Зураб Константинович Церетели.

Руководитель проекта и его сопровождение: академик и член Президиума Российской академии художеств, заслуженный деятель культуры РФ Манана Валентиновна Попова.

Автор проекта и руководитель работ по художественному убранству храма: академик и член Президиума Российской академии художеств, Народный художник РФ Николай Александрович Мухин.

Авторы программы росписей (мозаик): академик Российской академии художеств, доктор искусствоведения Ирина Леонидовна Бусева-Давыдова и академик Николай Александрович Мухин.

Главный инженер проекта и руководитель монтажных работ: Евгений Владимирович Челышев.

Компьютерное сопровождение проекта: член-корреспондент Российской академии художеств Антон Владимирович Штольба.

О храме

Место для храма было выбрано в 1894 году — спустя ровно 300 лет после того, как османский сардар Синан-паша приказал сжечь мощи святого Саввы, считающегося символом сербской нации. Сожжение произошло на площади на холме Врачар, находящемся в южной части Белграда. Там и было решено начать строительство (сейчас на этом холме, помимо храма, расположена Национальная библиотека Сербии, а также разбит обширный парк). В 1905 году был объявлен конкурс, причём от архитекторов изначально ждали монументализма в сербско-византийском стиле. Ни один из пяти представленных проектов не был признан достойным. Второй конкурс из-за Первой мировой войны был объявлен только в 1926 году. На этот раз проектов было 22, но ни один из них не победил. Наконец, в 1930 году специальная комиссия утвердила план строительства, представленный молодыми архитекторами Богданом Несторовичем и Александром Дероко.

Строительные работы начались в 1935 году. К 1939 году были возведены стены высотой 12 метров, однако из-за Второй мировой войны строительство было приостановлено. Оно не возобновлялось в течение почти всей коммунистической эпохи, и только в 1985 году власти разрешили снова развернуть работы. В 1989 году был достроен купол, к 2004 году были закончены основные строительные работы. В том же году состоялось официальное открытие храма. В марте 2008 года был освящён придел собора в честь святых мучеников Ермила и Стратоника.

Имея размеры 91 м х 81 м и занимая площадь 7570 м², храм Святого Саввы примерно соответствует масштабам Софийского собора. Диаметр купола 30м. 16 см, высота до вершины купола 65 м.

Фото 2-4 – Внутреннее убранство храма Святого Саввы в Берграде. Фото Ю. Молодковец для ПАО Газпром