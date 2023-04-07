Музей Москвы совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ проведет показ студенческих работ «Отпечатки прошлого»

7 апреля в 19:00 Музей Москвы совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ проведет показ работ «Отпечатки прошлого» студентов профиля «Экранные искусства». Выпускники этой программы снимают короткометражные игровые и документальные фильмы, создают видеоинсталляции и видеоарт, коммерческие клипы и делают анимационные ролики.

Михаил Сомов. Источник опыта и эмпирических данных

Зрители увидят 10 разножанровых работ, неожиданным образом перекликающихся между собой. Они посвящены проблеме объективации, детским травмам, неоднозначности общепринятых норм, изоляции и другим важным социальным темам. Их авторы (Полина Макушина, Алина Сорокина, Валерия Шахова, Анастасия Булаева, Арина Овчинникова, Михаил Сомов, Савелий Осадчий, Софья Козлова, Дарья Медведева, Давид Лихтенфельд) уже успели заявить о себе на крупных профессиональных форумах, таких как 44-й Московский международный кинофестиваль, 1-й Фестиваль авторского кино «Зимний», Кинофестиваль короткометражного кино «Короче» и др.

Показ представят старший научный сотрудник и куратор Музея Москвы Полина Жураковская, академический руководитель программы «Современное искусство» Школы дизайна НИУ ВШЭ Александра Старусева-Першеева, творческий руководитель направления «Экранные искусства», кинорежиссер, лауреат отечественных и международных кинофестивалей Иван И. Твердовский и сокуратор показа Марина Ходько. После показа у зрителей будет возможность обсудить увиденное и задать вопросы авторам.

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