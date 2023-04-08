В Москве открывается выставка Людмилы Чарской «Акварельный город»

«Акварельный город» – это выставка-рассуждение, позволяющая проследить связь скрытую в самобытности различных культур. На выставке представлено около 20 акварельных произведений Людмилы Чарской из коллекции автора, созданных в разные годы.

Картины объединены темой городского пейзажа: изображения достаточно реалистичны и выполнены в высочайшей степени мастерства в технике аля-прима, без использования белил. Подобный подход в акварельной живописи не дает право на ошибку. Автор демонстрирует безупречное знание перспективы и композиции, виртуозное использование пропорций.

Живопись Чарской всегда невероятно эмоциональна, помимо эстетической красоты и гармонии произведений наблюдается и ряд парадоксальных эффектов: реалистичность и призрачность «Акварельного города» одновременно, вызывает у зрителя смешение мечты и воспоминания о путешествии.

Эта выставка – приглашение к размышлению о хрупкости Мира - «Акварельные города» Чарской несмотря на их яркость и разнообразие очень хрупки благодаря выбранной технике и прозрачности акварели. Порой, разглядывая один город на картине Чарской, тебе видится совершенно другой колорит, другой страны. Возникает интересный вопрос самобытности разных стран и народов, а так же схожести разных культур. Достижения человеческого гения не имеют национальности, искусство не знает границ, культура выше политики.

Акварельные листы Чарской являются образцом классики наших дней, признаны профессионалами в области искусства. Выполненные на торшоне с водяными знаками, в пропорциях золотого сечения предназначены стать доминантой атмосферы рассуждений безупречного личного кабинета.

Проект «Акварельный город» реализуется под патронатом архитектора и художника Сагита Сулейманова. Выставка работает с 8 по 23 апреля 2023 года в галерее SAREH ART GALLERY, по адресу: Москва, Большой Козловский переулок, д. 13/17.

Людмила Чарская – российский художник, дизайнер, коллекционер. Родилась, живет и работает в Москве. Член Ассоциации Частных музеев и коллекционеров и Союза частных музеев и коллекционеров. Окончила Московское академическое художественное училище Памяти 1905 года (1996), факультет графического дизайна. Московский Полиграфический институт, факультет графики (2001). Член Московского Союза Художников (МСХ), Союза Художников России (ВТОО СХР) МО, Творческого Союза Художников России (UNESCO) ТСХР. Председатель живописно графической секции ТСХДПИ. Работы Чарской входят в собрания государственных художественных музеев, множества галерей и частных коллекций в России и за рубежом.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.