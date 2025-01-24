«Это случилось сегодня»: галерея ART&BRUT представляет выставку Аси Мотиной

Галерея ART&BRUT откроет персональную выставку художницы Аси Мотиной «Это случилось сегодня». Концепция экспозиции строится на принципе прогулки по знакомому району, где, казалось бы, ничего не происходит. Вот уже целую неделю — вторник: все те же люди, тот же маршрут, но Ася ощущает нечто таинственное, что скрывается буквально за углом: в городском пруду, в арках между подъездами или в отражениях офисных окон.

Свет, пробивающийся сквозь вязы, ржавый замок на двери забытого склада, странное сияние из мусорного бака — каждая деталь этой прогулки полна скрытых историй, которые могли бы стать началом фантастического рассказа. Работы Аси Мотиной исследуют эти моменты, запечатлевая магию повседневности и создавая новые смыслы из привычных объектов.

Куратор выставки — Этери Орджоникидзе, выпускница MSCA, чьи проекты посвящены исследованию едва уловимых феноменов природы, трансформации памяти, хрупким границам между реальностью и сновидениями в современном искусстве.