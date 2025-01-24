РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМосква«Это случилось сегодня»: галерея ART&BRUT представляет выставку Аси Мотиной

«Это случилось сегодня»: галерея ART&BRUT представляет выставку Аси Мотиной

editor
By editor
74
Ася-Мотина-Чувство-вины
Ася Мотина. Чувство вины

Галерея ART&BRUT откроет персональную выставку художницы Аси Мотиной «Это случилось сегодня». Концепция экспозиции строится на принципе прогулки по знакомому району, где, казалось бы, ничего не происходит. Вот уже целую неделю — вторник: все те же люди, тот же маршрут, но Ася ощущает нечто таинственное, что скрывается буквально за углом: в городском пруду, в арках между подъездами или в отражениях офисных окон.

Свет, пробивающийся сквозь вязы, ржавый замок на двери забытого склада, странное сияние из мусорного бака — каждая деталь этой прогулки полна скрытых историй, которые могли бы стать началом фантастического рассказа. Работы Аси Мотиной исследуют эти моменты, запечатлевая магию повседневности и создавая новые смыслы из привычных объектов.

Куратор выставки — Этери Орджоникидзе, выпускница MSCA, чьи проекты посвящены исследованию едва уловимых феноменов природы, трансформации памяти, хрупким границам между реальностью и сновидениями в современном искусстве.

Ася Мотина. Смена сезонов
Ася Мотина. Смена сезонов
Ася Мотина. Светлячки
Ася Мотина. Светлячки
Ася Мотина. Рождение Венеры
Ася Мотина. Рождение Венеры
Ася-Мотина-Придёт-серенький-волчок
Ася Мотина. Придёт серенький волчок
Ася Мотина. Похищение
Ася Мотина. Похищение
Ася Мотина. Аквариум
Ася Мотина. Аквариум
Предыдущая статья
Выставку к 80-й годовщине освобождения Освенцима представили в Музее Победы

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru