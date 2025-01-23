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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМосква5 выставок 2024 года, которые вы могли пропустить

5 выставок 2024 года, которые вы могли пропустить

editor
By editor
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Изображение выставки «Про невиданных зверей» - сайт www.darwinmuseum.ru

Куда сходить? Что посмотреть? Часто мы идем по проторенной дорожке и посещаем крупные выставки на известных площадках. И упускаем настоящие бриллианты. Давайте это исправим!

ВЫПУСК’24

ВЫПУСК-24
Изображение — www.zaryadyepark.ru

11 октября в «Зарядье» в пространстве Паркинг Галереи открылась третья выставка молодых художников «ВЫПУСК’24».

Тут можно посмотреть на дипломные работы авторов, которые в этом году выпустились из столичных художественных и архитектурных ВУЗов. В выставке принимают участие более 200 молодых художников из 22 учебных заведений Москвы. И, глядя на эти инсталляции, можно быть уверенными в том, что искусство — настоящее искусство — не умрет еще долго. Современное переосмысление классических форм через креатив дарит нам действительно впечатляющие объекты.

Линии судьбы

линии судьбы

Линии судьбы в Omelchenko Gallery — роскошный пример современного авангарда.

Смотря на эти арты, легко убедиться, что жанр плаката – живее всех живых. Тут и социальные темы, и политика, и экономика, и искусство… Все гармонично переплетено и выглядит правильно, уместно и ровно так, как надо.

Над этими артами хочется думать, их хочется обсуждать — и это главное. Да, каждый увидит что-то своё, но это и правильно, так и должно быть!

И если вы до сих пор сомневались в уместности использования нейросетей в искусстве, то знайте: эти обложки журнала «Судьба» созданы художниками именно при помощи искусственного интеллекта.

Про невиданных зверей…

В конце года в Дарвиновском музее открылась выставка современных художников «Про невиданных зверей…»

И она сочетает в себе, казалось бы, абсолютно несочетаемые вещи: поэзию Пушкина и научные идеи Дарвина. Выставка современных художников будоражит воображение: посетителям предлагают представить, что что те невиданные звери, образы которых описывал в своих стихах Александр Сергеевич, в дальнейшем встретились Чарльзу Дарвину в его путешествиях в реальном виде — и он описал их.

Живопись и графика — каждый найдет здесь что-то своё, ведь все арт-объекты необычны и отличаются яркой индивидуальностью.

Пути, связывающие души

Пути, связывающие души. Художник Глафира Котова. Изображение предоставлено автором
Пути, связывающие души. Художник Глафира Котова. Изображение предоставлено автором

Если же говорить об авторских выставках, то хочется отметить выставку Глафиры Котовой. В 2024 году в Туле прошла выставка молодой художницы — не просто живопись, а эмоции и мысли, воплощенные в красках. Эти картины стали отличным примером того, как мощно абстракция может передавать внутренние переживания и философские размышления.

Так, работа «Пути, связывающие души» напомнила о том, как тонки и хрупки связи между людьми, но при всем этом они удивительно прочны.

Эта выставка для меня стала примером того, как региональное искусство может быть не менее глубоким и значимым, чем то, что мы привыкли видеть на крупных площадках.

Туман

туман
Полина Арутюнова. Навь. Изображение предоставлено пресс-службой Галереи «Ходынка»

Пространство и бесконечность. Что тут можно сказать нового? Оказывается, много чего. И выставка «Туман» обыгрывает зимние мотивы и бескрайние снежные поля.

Авторами проекта стали московские художники трёх поколений, включая молодые таланты. «Туман» включил в себя живопись, мелкую пластику и фотографию, охватывая период с начала 2000-х годов до настоящего времени.

В рамках выставки в «Галерее Ходынка» также были организованы музыкальные мероприятия и кинопоказы.

Светлана АНТОНОВА, телеграм канал КУЛЬТУРОПАТКА, @beautiful_lazy

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