5 выставок 2024 года, которые вы могли пропустить

Куда сходить? Что посмотреть? Часто мы идем по проторенной дорожке и посещаем крупные выставки на известных площадках. И упускаем настоящие бриллианты. Давайте это исправим!

ВЫПУСК’24

11 октября в «Зарядье» в пространстве Паркинг Галереи открылась третья выставка молодых художников «ВЫПУСК’24».

Тут можно посмотреть на дипломные работы авторов, которые в этом году выпустились из столичных художественных и архитектурных ВУЗов. В выставке принимают участие более 200 молодых художников из 22 учебных заведений Москвы. И, глядя на эти инсталляции, можно быть уверенными в том, что искусство — настоящее искусство — не умрет еще долго. Современное переосмысление классических форм через креатив дарит нам действительно впечатляющие объекты.

Линии судьбы

Линии судьбы в Omelchenko Gallery — роскошный пример современного авангарда.

Смотря на эти арты, легко убедиться, что жанр плаката – живее всех живых. Тут и социальные темы, и политика, и экономика, и искусство… Все гармонично переплетено и выглядит правильно, уместно и ровно так, как надо.

Над этими артами хочется думать, их хочется обсуждать — и это главное. Да, каждый увидит что-то своё, но это и правильно, так и должно быть!

И если вы до сих пор сомневались в уместности использования нейросетей в искусстве, то знайте: эти обложки журнала «Судьба» созданы художниками именно при помощи искусственного интеллекта.

Про невиданных зверей…

В конце года в Дарвиновском музее открылась выставка современных художников «Про невиданных зверей…»

И она сочетает в себе, казалось бы, абсолютно несочетаемые вещи: поэзию Пушкина и научные идеи Дарвина. Выставка современных художников будоражит воображение: посетителям предлагают представить, что что те невиданные звери, образы которых описывал в своих стихах Александр Сергеевич, в дальнейшем встретились Чарльзу Дарвину в его путешествиях в реальном виде — и он описал их.

Живопись и графика — каждый найдет здесь что-то своё, ведь все арт-объекты необычны и отличаются яркой индивидуальностью.

Пути, связывающие души

Если же говорить об авторских выставках, то хочется отметить выставку Глафиры Котовой. В 2024 году в Туле прошла выставка молодой художницы — не просто живопись, а эмоции и мысли, воплощенные в красках. Эти картины стали отличным примером того, как мощно абстракция может передавать внутренние переживания и философские размышления.

Так, работа «Пути, связывающие души» напомнила о том, как тонки и хрупки связи между людьми, но при всем этом они удивительно прочны.

Эта выставка для меня стала примером того, как региональное искусство может быть не менее глубоким и значимым, чем то, что мы привыкли видеть на крупных площадках.

Туман

Пространство и бесконечность. Что тут можно сказать нового? Оказывается, много чего. И выставка «Туман» обыгрывает зимние мотивы и бескрайние снежные поля.

Авторами проекта стали московские художники трёх поколений, включая молодые таланты. «Туман» включил в себя живопись, мелкую пластику и фотографию, охватывая период с начала 2000-х годов до настоящего времени.

В рамках выставки в «Галерее Ходынка» также были организованы музыкальные мероприятия и кинопоказы.

Светлана АНТОНОВА, телеграм канал КУЛЬТУРОПАТКА, @beautiful_lazy