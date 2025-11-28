Датский фарфор в Кусково

В государственном дворцово-парковом музее-заповеднике «Останкино и Кусково» представлена выставка «Королевский Копенгаген».

Столица Дании – город Копенгаген – один из важных европейских центров по производству фарфора наряду с Мейсеном, Севром, Веной. В фонды Музея керамики (ГМЗ «Останкино» и «Кусково») из Оружейной палаты были переданы предметы из коллекции императрицы Марии Фёдоровны, урождённой датской принцессы Дагмар (супруга императора Александра III), коллекция Кусково пополнялась и другими дарами. Сейчас же красоту датского фарфора можно увидеть в Большой каменной оранжерее.

В экспозиции представлены как роскошные вазы, блюда, тарелки с изображением северной скандинавской природы, цветов, так и скульптуры на античные темы, включая героев греческих и римских мифов. Обязательно нужно полюбоваться большим сервизом, фигурками животных, красивейшим гарнитуром с изображением павлина.

Много предметов тематически связано со сказками Ханса Кристиана Андерсена «Соловей», «Огниво», «Принцесса на горошине», народами, проживавшими в Дании на протяжении XVIII-XIX веков. Безусловно, стоит обратиться и к истории Королевской датской мануфактуры, в этом году данной компании исполняется 250 лет. Родственные династические связи России и Дании в XIX веке способствовали появлению скандинавского фарфора при русском Дворе. Выставку дополняют экспонаты из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а также частных коллекций.

Марина АБРАМОВА.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Останкино и Кусково»