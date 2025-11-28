Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Москва

Датский фарфор в Кусково

366INFO.RU

83% россиян назвали веру в своих детей главной чертой идеальной матери

Москва

Аншлаг в «Современнике»: нечто зумерское в «Женитьбе Бальзаминова»

Интервью

Оксана Федорова: «Романс – уникальный жанр, вовлекающий в свою орбиту все национальные музыкальные школы»

Мир музыки

«Снег кружится»: премьера песни в исполнении Инны Маликовой и группы «Новые Самоцветы»

Интервью

Милана Усольцева: «Корона на голове – и ты чувствуешь, как поднимается волна эмоций: счастье, гордость, благодарность»

Регионы России

Радио «Орфей» расширяет географию вещания: Калининград и Хабаровск присоединились к классическому эфиру

Санкт-Петербург

Выставка художественных работ Игоря Васильева открылась в Музее Эрарта

ДомойМоскваДатский фарфор в Кусково

Датский фарфор в Кусково

T1
By T1
84
датский фарфор

В государственном дворцово-парковом музее-заповеднике «Останкино и Кусково» представлена выставка «Королевский Копенгаген».

Столица Дании – город Копенгаген – один из важных европейских центров по производству фарфора наряду с Мейсеном, Севром, Веной. В фонды Музея керамики (ГМЗ «Останкино» и «Кусково») из Оружейной палаты были переданы предметы из коллекции императрицы Марии Фёдоровны, урождённой датской принцессы Дагмар (супруга императора Александра III), коллекция Кусково пополнялась и другими дарами. Сейчас же красоту датского фарфора можно увидеть в Большой каменной оранжерее.

В экспозиции представлены как роскошные вазы, блюда, тарелки с изображением северной скандинавской природы, цветов, так и скульптуры на античные темы, включая героев греческих и римских мифов. Обязательно нужно полюбоваться большим сервизом, фигурками животных, красивейшим гарнитуром с изображением павлина.

Много предметов тематически связано со сказками Ханса Кристиана Андерсена «Соловей», «Огниво», «Принцесса на горошине», народами, проживавшими в Дании на протяжении XVIII-XIX веков. Безусловно, стоит обратиться и к истории Королевской датской мануфактуры, в этом году данной компании исполняется 250 лет. Родственные династические связи России и Дании в XIX веке способствовали появлению скандинавского фарфора при русском Дворе. Выставку дополняют экспонаты из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а также частных коллекций.

датский фарфор

датский фарфор

датский фарфор

Марина АБРАМОВА.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Останкино и Кусково»

Предыдущая статья
Покупка недвижимости: как выбрать объект, который будет удобным и долговечным

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru