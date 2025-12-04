Памятные мероприятия в День Неизвестного солдата прошли в Музее Победы и Музее «Г.О.Р.А.»

В Музее Победы и Музее «Г.О.Р.А.» прошли тематические программы, посвященные Дню Неизвестного солдата. В главном здании музея на Поклонной горе посетителям представили выставку «Лики неопознанных героев», в которую вошли графические портреты без вести пропавших красноармейцев. Бойцов обнаружили поисковики, а их облик воссоздали ученые Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.

На выставке были представлены портреты не только бойцов Красной армии, но и монгольских воинов, которые вместе с советскими войсками противостояли японским милитаристам на реке Халхин-Гол.

«Сегодня, в День Неизвестного солдата, мы с особым трепетом представляем 10 портретов неизвестных солдат, которые были найдены в этом году в различных поисковых экспедициях. Благодаря Институту этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая удалось восстановить внешность бойцов. И пока мы не знаем его имени, но у нас есть уникальная возможность увидеть его лицо», – отметила ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Кроме того, в рамках открытия выставки прошла торжественная церемония передачи ордена Красной Звезды родственникам бойца, найденного спустя 80 лет. Находку поисковикам передала жительница Смоленска Наталья Суворова. Благодаря усилиям поисковиков из разных стран, включая Канаду, родственники героя были найдены.

Также в рамках мероприятия в Музее Победы состоялась панельная сессия «Воссоздавая образы героев: научное и гуманитарное взаимодействие», на которой поисковики и ученые обсудили этапы восстановления обликов без вести пропавших красноармейцев, экспедиции и дальнейшее внедрение науки в поисковую деятельность.

В филиале Музея Победы – музее «Г.О.Р.А.» посетителям представили планшетную выставку об истории памятников Неизвестному солдату, возведенных в разных уголках России, а реконструкторы и поисковики развернули на площадке музея полевую экспозицию, в которую вошли подлинные детали быта красноармейцев и личные вещи бойцов, найденные на полях сражений в Московской, Тверской и Калужской областях. Среди них — каска красноармейца, смертный медальон, гильзы и другие предметы.

Кроме того, в ходе мероприятия состоялась мемориальная акция. Кадеты московской школы №491 и посетители музея «Г.О.Р.А.» возложили цветы и зажжённые свечи в знак памяти подвигов солдат в годы Великой Отечественной войны к выставочным стендам.

День Неизвестного солдата в России отмечается ежегодно с 3 декабря 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.