От Баха до джаза – концерт классической и современной музыки в Кусково

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Настоящие хиты классической музыки и джаза прозвучат 23 апреля на концерте в Кусково в неожиданных трактовках - орган, гитара и бас-гитара! Музыканты подготовили интересные аранжировки популярных произведений Баха, Россини, Шопена. Академические произведения будут исполнены на органе соло - Прелюдия и фуга ля минор Иоганна Себастьяна Баха и знаменитая Токката Леона Боэльмана, в которой раскрываются все возможности инструмента, и зрители могут увидеть игру ногами и даже двойную педаль.

Остальная программа особенно порадует любителей популярной классики своими запоминающимися мелодиями в оригинальной транскрипции ансамбля VivaceTRIO.

В концерте принимают участие:

Андрей Юматов

Анна Суслова

Роман Могучев

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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