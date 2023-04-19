От Баха до джаза – концерт классической и современной музыки в Кусково

Настоящие хиты классической музыки и джаза прозвучат 23 апреля на концерте в Кусково в неожиданных трактовках - орган, гитара и бас-гитара! Музыканты подготовили интересные аранжировки популярных произведений Баха, Россини, Шопена. Академические произведения будут исполнены на органе соло - Прелюдия и фуга ля минор Иоганна Себастьяна Баха и знаменитая Токката Леона Боэльмана, в которой раскрываются все возможности инструмента, и зрители могут увидеть игру ногами и даже двойную педаль.
Остальная программа особенно порадует любителей популярной классики своими запоминающимися мелодиями в оригинальной транскрипции ансамбля VivaceTRIO.
В концерте принимают участие:
Андрей Юматов
Анна Суслова
Роман МогучевИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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