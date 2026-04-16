Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSМетрополитен-опера выставляет на продажу два знаменитых панно Марка Шагала

Метрополитен-опера выставляет на продажу два знаменитых панно Марка Шагала

By editor
95
марк шагал в метрополитен опера
Фото: АртГид

Нью-Йоркский театр выставил на продажу величественные полотна «Источники музыки» и «Триумф музыки». Эти монументальные творения, размеры каждого из которых составляют 11 на 9 метров, с 1966 года украшали вестибюль театра. По оценкам экспертов Sotheby’s, общая стоимость этих произведений искусства оценивается в 55 миллионов долларов. Однако, покупатель обязуется оставить полотна на их историческом месте в Метрополитен-опере.

Данное решение принято в связи с непростым финансовым положением театра. Несмотря на годовой бюджет в 326 миллионов долларов, доходы от продажи билетов составляют лишь 70 миллионов. Генеральный директор Питер Гелб отмечает, что обязанность сохранить панно в стенах театра не уменьшает их привлекательности для будущего владельца. Наоборот, покупатель получит уникальную возможность называться распорядителем культовых произведений искусства, к которым ежедневно имеют доступ тысячи зрителей.

Подобные сделки с арт-объектами не являются беспрецедентными. В 2004 году скульптор Артуро Ди Модика продал свою бронзовую скульптуру «Атакующий бык» финансисту Джо Льюису, поставив условие о невозможности перемещения статуи с Уолл-стрит. В случае успешного завершения сделки с панно Марка Шагала, это создаст новую прецедентную ситуацию, способную переосмыслить само понятие прав собственности в сфере искусства.

Предыдущая статья
5 главных ошибок начинающего художника
Следующая статья
Нейросеть превратила «Седую ночь» в хит Канье Уэста

Новое в рубрике