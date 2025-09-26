Кинематографисты Якутии и Кыргызстана будут вместе развивать национальное кино

Ассоциация кинематографистов Якутии и Кыргызская ассоциация кинопродюсеров подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает «Сахафильм». Документ подписали на крупнейшем кинорынке Азии — Asian Content and Film Market в городе Пусан, Южная Корея.

Среди основных целей сотрудничества продвижение национального кино сторон на региональном и международном уровнях, создание условий для совместного производства и распространения аудиовизуальных произведений, формирование устойчивых профессиональных контактов, обмен опытом и развитие кадрового потенциала отрасли.

Степан Бурнашев, продюсер, режиссер, исполнительный директор Ассоциации кинематографистов РС (Я):

«Делегация из Якутии, включающая представителей АНО «Фонда развития цифрового контента» и в том числе нас, кинематографистов, в лице меня, Семена Аманатова и Михаила Лукачевского, провела множество переговоров с дистрибьюторами, режиссерами и продюсерами из других стран, а также с программными директорами международных кинофестивалей. Ключевым событием стало подписание соглашения с Кыргызской Ассоциацией кинопродюсеров во главе с Эрке Джумакматовой. Мы договорились о совместной работе, которая будет включать прокат фильмов, проведение «Дней якутского кино», обмен кадрами, обучающие программы и, конечно, ко-продукцию. На грядущих отраслевых мероприятиях мы уже ожидаем подписание соглашений с кинематографистами из Азербайджана, Монголии и Японии. Также отмечу, что нами достигнуты предварительные договорённости о проведении «Дней якутского кино» в Японии, на Филиппинах и в Китае».

Азиатский рынок контента и фильмов в Пусане — Asian Contents & Film Market (ACFM) — крупнейшее в Азии ежегодное событие в сфере торговли контентом. Он проходит в рамках Пусанского международного кинофестиваля (BIFF) и служит ключевой площадкой для встреч, переговоров, заключения сделок и обмена новыми идеями в области кино и медиа.

В ходе кинорынка команда провела серию предварительных встреч с ведущими дистрибьюторами. На кинорынке в Пусане наши кинематографисты начали выстраивать мосты для ко-продукции с Кыргызстаном, Китаем, Японией, Малайзией, Гонконгом. А также выстраивать отношения по дистрибуции и показах якутских кинокартин в Канаде, Норвегии, Великобритании, Тайване, Филиппинах и Южной Корее. На кинорынке проведена активная работа по продвижению грядущего Global Entertainment Market, который вызывает большой интерес у зарубежных партнеров.