Выставку «Наш! Путь на пользу» представили в музее-заповеднике «Коломенское»

В музее-заповеднике «Коломенское» открыта выставка «Наш! Путь на пользу», посвященную 10-летнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

На всем выставочном пространстве – история Крыма от включения его в состав Российской империи и до настоящих дней. Документы, археологические материалы, отдельный пласт кинематографических произведений, графика и, конечно, живопись – всё это рассказ о территории, объединенной культурами разных народов, населявших её, природном богатстве и очень большом историко-цивилизационном значении.

Живопись в данном проекте – главная. В ней отражены как исторические события (знаменитая «Оборона Севастополя» Александра Дейнеки из Государственного Русского музея не выставлялась в Москве очень долго), так и красоты природы полуострова, отражённые на полотнах Ивана Айвазовского, Ивана Билибина, Максимилиана Волошина, Исаака Левитана, Василия Поленова. Выставка – художественное полотно, представленное зрителю материалами из 66 музеев, архивов и библиотек.

Дворцы, сады, здравницы Крыма, его значение в литературе и кинематографии (сколько экранизаций было выполнено на полуострове – рае для каждого режиссёра и оператора). Выставка – путь не только в историю – изучение прошлого и взгляд в будущее – развитие.

Марина АБРАМОВА