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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваВыставку «Наш! Путь на пользу» представили в музее-заповеднике «Коломенское»

Выставку «Наш! Путь на пользу» представили в музее-заповеднике «Коломенское»

editor
By editor
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Май Чухланцев. Дот, зарастающий маками. 1960. Холст, масло. Из собрания Севастопольского художественного музея имени М.П. Крошицкого
Май Чухланцев. Дот, зарастающий маками. 1960. Холст, масло. Из собрания Севастопольского художественного музея имени М.П. Крошицкого

В музее-заповеднике «Коломенское» открыта выставка «Наш! Путь на пользу», посвященную 10-летнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

На всем выставочном пространстве – история Крыма от включения его в состав Российской империи и до настоящих дней. Документы, археологические материалы, отдельный пласт кинематографических произведений, графика и, конечно, живопись – всё это рассказ о территории, объединенной культурами разных народов, населявших её, природном богатстве и очень большом историко-цивилизационном значении.

Живопись в данном проекте – главная. В ней отражены как исторические события (знаменитая «Оборона Севастополя» Александра Дейнеки из Государственного Русского музея не выставлялась в Москве очень долго), так и красоты природы полуострова, отражённые на полотнах Ивана Айвазовского, Ивана Билибина, Максимилиана Волошина, Исаака Левитана, Василия Поленова. Выставка – художественное полотно, представленное зрителю материалами из 66 музеев, архивов и библиотек.

Дворцы, сады, здравницы Крыма, его значение в литературе и кинематографии (сколько экранизаций было выполнено на полуострове – рае для каждого режиссёра и оператора). Выставка – путь не только в историю – изучение прошлого и взгляд в будущее – развитие.

Лев Лагорио. Рыбный завод на Черном море. Ловля кефали в Крыму. 1885. Холст, масло. Из собрания Ярославского художественного музея
Лев Лагорио. Рыбный завод на Черном море. Ловля кефали в Крыму. 1885. Холст, масло. Из собрания Ярославского художественного музея
Аристарх Лентулов. Старый замок в Крыму. Алупка. 1916. Холст, масло. Из собрания Саратовского художественного музея имени А.Н. Радищев
Аристарх Лентулов. Старый замок в Крыму. Алупка. 1916. Холст, масло. Из собрания Саратовского художественного музея имени А.Н. Радищев

Марина АБРАМОВА

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