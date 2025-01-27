Выставка традиционной женской крестьянской одежды южнорусских губерний России «Душегрея» открылась в Москве

В музее русского быта «ПО СУСЕКАМ» открылась выставка традиционной женской крестьянской одежды южнорусских губерний России «Душегрея».

Кохта, шушпан, поддевка, холодайка, корсетка, сибирька, куцына, тулуп, шуба — всё это названия верхней одежды 19-20 веков. В большинстве своем, эти слова звучат непривычно для современного уха, а уж как такая одежда выглядит, знают единицы.

Даже кажущееся знакомым слово «шуба» и не шуба вовсе, в современном понимании, а стеганное на вате пальто!

И век, и два назад люди тоже мерзли, и тоже умели тепло и красиво одеваться. Да ещё и как красиво!

Модницы были во все времена, и верхняя одежда не только согревала, но и придавала статус своей владелице.

При изготовлении одежды использовали самые разные по фактуре и цвету материалы: мех, сукно, шёлк, бархат, кожу. Богато украшали бисером, металлическими пайетками, вышивкой, барскими лентами и машинной строчкой.

Экспозиция – настоящее этнографическое исследование: уникальные предметы, комплексы традиционного костюма с верхней одеждой, а также предметы крестьянского быта, собранные в экспедициях.