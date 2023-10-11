Еврейский музей и центр толерантности представил главную выставку осени «Процесс. Франц Кафка и искусство XX века». Экспозиция прослеживает параллели между литературными произведениями Франца Кафки и знаковыми художественными явлениями прошлого столетия.

Архитектурное решение выставки предполагает два маршрута, построенных вокруг повести «Превращение» и романа «Процесс». Оба пути ведут к центру экспозиции, сформированному как аллюзия на роман «Замок». На выставке представлено более 100 работ, среди которых произведения Казимира Малевича, Эгона Шиле, Эмиля Нольде, Бориса Иофана, Джорджо де Кирико, Ильи Кабакова и других знаменитых художников XX века, которые отсылают к главным темам литературы Франца Кафки: одиночеству, абсурду, невозможности противостоять безличному пространству. Завершает экспозицию пространство, в котором на протяжение работы всей выставки будут проходить перформансы, подготовленные совместно с актерами «Мастерской Брусникина».

В проекте приняли участие Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Музей архитектуры им. А.В. Щусева и другие музейные и частные собрания.

«Душевный мир Франца Кафки был наполнен фобиями, чувствами одиночества и тревоги; хорошо знакомая нам по русской литературе проблема маленького человека беспокоила и его — так сильно, что его юмор по отношению к ней может быть очень трудно разглядеть. В нашей выставке мы хотим и помочь открыть Кафку, которого сложно увидеть, и оставить посетителю место для собственных выводов. И хотя проблемы, которые он ставит перед читателями, не нашли ответов за последние сто лет, эти выводы, безусловно, могут быть оптимистическими. Мы ждем, что гость посетит новую выставку и сможет самостоятельно их найти», – говорит генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода.

«Франц Кафка — одна из важнейших фигур модернизма XX века, чье имя стоит в одном ряду с Марселем Прустом и Джеймсом Джойсом, Пабло Пикассо и Сальвадором Дали. Название «Процесс» отсылает не только к одноименному роману, но и к процессу развития искусства XX века, а также к личностному процессу изучения выставки. Экспозиция построена по принципу, где зрителям предлагается выбрать один из двух маршрутов, связанных с наиболее известным романом писателя «Превращение» или одноименным с выставкой романом «Процесс». Неординарный мир Кафки, его сюрреалистические сюжеты произведений, в которых затрагиваются актуальные сегодня, как и 100 лет назад, темы одиночества, экзистенциального беспокойства, страха перед будущим, чувства незащищенности и опустошенности, конечности бытия, бюрократии и офисного «рабства», проиллюстрированы важнейшими произведениями искусства ХХ и ХХI веков. Шедевры западного и русского искусства: произведения художников-экспрессионистов Георга Гросса, Макса Пехштейна, Эгина Шиле, метафизические полотна Джорджо де Кирико и Джорджо Моранди, архитектурные утопии Бориса Иофана и Якова Чернихова, а также концептуалисты Джозеф Кошут, Илья Кабаков и Виктор Пивоваров сделали выставку настоящим событием для ценителей искусства. Через свои тексты и метафоры Кафка оказался подлинным визионером, невероятно точно предвидя многие события как прошлого столетия, так и современности», – рассказывает исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская.

«Актуальность произведений Франца Кафки заключается не в том, что он описывает политические системы или процессы, а в том, что в своих произведениях он выявляет природу человека. Наверное, поэтому он смог так точно предсказать испытания, предстоящие ХХ веку. Размышление о человеческой природе — один из важных мотивов всей экспозиции, который ведет к пониманию параллелей творчества Кафки и представленных произведений. Эта выставка стала возможной благодаря сотрудничеству с государственными музеями и частными коллекционерами, которые согласились предоставить произведения из своих собраний», – делится главный куратор Еврейского музея и центра толерантности Мария Гадас.

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