Реставраторы восстановят исторический облик городской усадьбы Н.И. Позднякова – С.В. Волковой – В.Н. Грибова

ГлавУпДК при МИД России проводит реставрацию городской усадьбы Н.И.Позднякова – С.В.Волковой – В.Н.Грибова, расположенной на Большой Никитской улице, 51. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится в хозяйственном ведении Предприятия.

Свою историю домовладение берет с конца 18-го столетия, когда входило в состав крупной усадьбы на Поварской улице. К середине XIX века поместье было разделено на два участка с территориями на Поварской и Большой Никитской улицах, и хозяином последнего стал камер-юнкер Илья Николаевич Поздняков.

В 1860 году новый владелец начал строительство двухэтажного с нежилым подвалом каменного жилого дома, и уже спустя три годы работы были завершены. Оба этажа занимали домовладелец с его матерью, а в каменном строении располагалась кухня с «израсчатым» очагом.

Через три десятилетия усадьба была приобретена вдовой потомственного почетного гражданина В.С.Волковой, и в последующие несколько лет, под руководством архитектора П.Ушакова, были заново отстроены каменная ограда с воротами.

В 1907 году владение перешло в собственность купца первой гильдии Владимира Назаровича Грибова, и вскоре началась переделка кровли с устройством купола. В отделке интерьеров прослеживалась тенденция, характерная для лучших московских особняков второй половины XIX – начала XX веков: входная группа была оформлена античными мотивами, которых сменяли парадный зал в стиле французского классицизма, столовая в формах итальянского Ренессанса, ряд гостиных в духе готики, барокко и рококо.

После революции на территории усадьбы размещалось общежитие Ленинских международных высших курсов, а с 1960-х здесь располагаются дипломатические миссии.

Работы, которые организует Департамент капитального строительства ГлавУпДК, предполагают реставрацию и приспособление для современного использования фасадов и ограды здания.

Кроме того, на кровле со стороны главного фасада планируется воссоздать деревянную балюстраду парапета по сохранившимся единичным балясинам и фрагментам поручня, отреставрировать лепной декор фасадов и столярные заполнения окон, воссоздать художественный чугунный козырек над главным входом.

Первозданный облик сохранившемуся историческому куполу вернут металлические элементы декора, детали обрамления люкарны на главном фасаде, волюты барабана и венчающий шпиль. В рамках проекта приспособления главный фасад исторического особняка украсит архитектурно-художественное освещение.

«Работы приведут к улучшению эксплуатационных характеристик здания и обеспечат выполнение охранных обязательств ГлавУпДК при МИД России по сохранению объекта культурного наследия», – отметил ведущий инженер сектора реставрационных и ремонтных работ отдела строительного контроля по объектам реставрации, капитального и текущего ремонта Департамента капитального строительства ГлавУпДК при МИД России Антон Битюков.

Фото © пресс-служба ГлавУпДК при МИД России