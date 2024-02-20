Выставку «Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна» представили в павильоне «Рабочий и колхозница»

Экспонаты выставки «Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна» охватывают период ампира (1800–1830 гг.), викторианский романтизм (1837–1870 гг.) и поздний викторианский период с переходом в модерн (1870–1900 гг.). Большинство предметов демонстрируются широкой публике впервые, главная особенность — большая коллекция нижнего белья и обуви XIX века.

Посетители увидят уникальные экспонаты из частных коллекций. В основе экспозиции — платья, обувь, аксессуары и гравюры из личного собрания коллекционеров Назима и Елены Мустафаевых, а также обширная коллекция исследователя моды Антона Приймака, которая включает в себя корсетные изделия, кринолины, турнюры и другие предметы дамского гардероба. Также на выставке представлены коллекции дамских сумочек, вееров, кружевных изделий, пуговиц, швейных наборов и несессеров.

Одними из самых интересных экспонатов являются уникальный игрушечный домик в виде обувного магазина из собрания известного коллекционера антикварных игрушек Бориса Сумарокова и настольные игры из собрания коллекционера и автора книг об играх и игрушках Татьяны Макеевой. Экспозицию дополняют «ароматы времени» от искусствоведа, парфюмерного критика и коллекционера Элины Арсеньевой.

Также в выставочном пространстве можно полюбоваться на старинные платья, принадлежащие модельеру Елене Супрун и художнику по костюмам Дмитрию Андрееву, изучить образцы вышивки коллекционера и специалиста по ювелирной вышивке Валентины Григорьевой и раздел об истории цвета от эксперта Инги Кропачевой.