В Московской консерватории прошёл концерт, посвященный 90-летию народного художника СССР и РФ Зураба Церетели

В Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского состоялся Концерт-посвящение из произведений фортепианной музыки - к 90-летию народного художника СССР и РФ, президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели. В фойе Большого зала открылась персональная выставка юбиляра, представляющая 34 живописных полотна.

Имя любого крупного художника неразрывно связано с тем, что принесло ему наивысшую известность. Если говорить о Зурабе Церетели, то это его всеобъемлющий скульптурный мир, героями которого часто становились милые его сердцу творцы: Белла Ахмадулина или Юрий Башмет, Иосиф Бродский или Булат Окуджава. «Друг Высоцкого и опальных поэтов, человек-взрыв, человек – вызов советскому искусству», – отзывается о нем Андрей Вознесенский. «Неистовый, фонтанирующий, заражающий идеями», – восклицает Галина Волчек. «Он дирижирует сразу многими оркестрами, которые не фальшивят», – восхищается Георгий Данелия.

Тому, кто впервые познакомится с живописью автора, поначалу будет нелегко – на него буквально обрушится поток цветовой и фактурной энергии, не дающий по-музейному спокойно вглядеться в тот или иной холст. Кажется, что перед тобой одна бесконечная картина, не имеющая ни начала, ни конца. Но если зрителю удастся выдержать эмоциональный натиск, а удастся наверняка, ибо это энергия притяжения, а не отталкивания, то ему начнет открываться индивидуальный смысл отдельных произведений.

Для Церетели цветы не просто повод взбодрить портретную композицию или написать натюрморт – через них раскрывается его философия живописи, в которой торжествуют цвет и цветы. Многим из своих «букетов» он дает женские имена, многие – связаны с памятью о друзьях, окрашены личными событиями и датами. Не скрывая любви к Анри Матиссу и Марку Шагалу, Казимиру Малевичу и Пабло Пикассо, он чувствует себя своим среди своих как в классическом измерении, так и в причудливой постмодернистской комбинаторике, ибо мощный цветовой инстинкт ведет его по собственному пути.

Управление информации (пресс-служба) РАХ на материале статьи академика РАХ Владимира ЛЕНЯШИНА,

Фото – Виктор БЕРЕЗКИН