В Люксембурге продлили выставку о Константине Станиславском

Бахрушинский театральный музей продлевает выставку «Станиславский: в поисках “синей птицы”» в Люксембурге до 15 марта в связи с высоким интересом у зрителей. Проект, посвященный 160-летию со дня рождения великого русского реформатора сцены Константина Станиславского, организован в рамках соглашения с Россотрудничеством и в партнерстве с Русским домом.

«Выставочный проект стартовал в Белграде 17 января 2023 года – в день рождения Станиславского. В мае экспозиция была представлена в сербском городе Крагуевац, в сентябре-октябре – в Вене. В 2024 году ее можно будет увидеть в Берлине и Софии», - отметила руководитель международного отдела Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко.

На выставке представлены уникальные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея: театральные афиши и программы, карикатуры и шаржи, эскизы костюмов и декораций к знаковым спектаклям Художественного театра («Синяя птица», «Чайка», «На дне», «Пер Гюнт» и др.). Они были созданы известными художниками К. Коровиным, Н. Рерихом, А. Бенуа, Н. Сапуновым в конце XIX – начале XX века. Также зрителям представят редкие документальные кадры репетиции последнего спектакля мастера «Тартюф», фрагменты из фильма-спектакля «На дне» и эпизоды из документального фильма «О нашем театре».