В летнем кинотеатре РОСИЗО показали «Нефть»

В летнем кинотеатре РОСИЗО состоялась презентация шестисерийного документального российского проекта «Нефть», созданного кинокомпанией «Темпо-ритм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Проект доступен зрителям в онлайн-кинотеатре PREMIER.

«Я с радостью представляю сегодня в нашем кинотеатре настоящий блокбастер — и это не преувеличение и не фигура речи. Недавно вышедший документальный сериал «Нефть» подробно, познавательно и интересно рассказывает об уникальных процессах в нефтяной отрасли, которые исторически происходили в нашей стране в ХХ веке, происходят сейчас и будут происходить в будущем. Отдельно отмечу, что проект создан при поддержке Института развития интернета. Очень важно, что такие проекты стали возможными и что в них вкладываются, потому что есть понимание об их необходимости и они востребованы. Этот проект, я уверена, будет интересен самой широкой аудитории», — прокомментировала генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

После просмотра первой серии документального проекта «Нефть» прошел паблик-ток с журналистом, писателем, автором идеи проекта Мариной Юденич и режиссером сериала Борисом Никлависом.

«На мой взгляд, может быть, предвзятый, все-таки нефть среди наших национальных достояний стоит отдельно, — сказала Марина Юденич. — Это та сакральная сущность, которая обеспечивает и развитие, и процветание страны — это ее светлая сторона. Но есть и обратная сторона. Когда-то я написала, что мир нефти такого же цвета, как сама нефть. Это войны, перевороты, тяжелые международные столкновения и так далее. Те страны, которые не обладают нефтью, хотят ею обладать — эта короткая формула объясняет очень многое в происходящих в мире процессах».

Борис Никлавис отметил, авторы постарались показать в фильме 150 лет развития отрасли:

«Мы показываем историю нефти не с того времени, как ее нашли, а с того момента, когда ее стали добывать в промышленных масштабах и когда она стала влиять на геополитику, на отношения между государствами. В шесть серий по 45 минут это все сложно уместить, и к сожалению, очень многое не вошло. Мы думали, что у нас получится детектив, а получилось скорее научно-популярное кино».

«Целая серия посвящена развитию отрасли в Российской Федерации, начиная с послевоенного времени, — продолжила Марина Юденич, отвечая на вопросы зрителей. — У нас нет закадрового голоса. Говорят только спикеры — и все это не случайные люди, это люди, которые так или иначе держали в своих руках нефть и держат ее сегодня. Те, кто добывает, продает, защищает нефть. И небольшой спойлер — нефть в России не кончится. Никуда нас из нефтяного рынка не выкинут — это слова людей, которые отлично понимают, о чем они говорят».

Герои фильма «Нефть» — эксперты в области экономики, геополитики и других областей знаний, среди которых министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, начальник управления зарубежной военной истории НИИ Военной истории Академии Генштаба ВС РФ Андрей Шагов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник, дипломат Карин Кнайсль, председатель комитета совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту Виктор Мартынов и другие люди, чьи решения меняют мир «черного золота» самым радикальным образом и приводят к тектоническим сдвигам в мировой экономике и политике. Также специально для документального сериала «Нефть» авторы провели съемки в Иране, где взяли интервью у заместителя министра нефти Ирана Ахмада Асадзаде.