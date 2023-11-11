Выставку «Юрий Татьянин. 60/30» представили в Галерее Ростокино

Юрий Татьянин. Фрида Кало в мексиканской пустыне. 2023

В Галерее Ростокино Объединения «Выставочные залы Москвы» представлена выставка «Юрий Татьянин. 60/30». Московская публика познакомится с работами, созданными липецким художником Юрием Татьяниным в течение последних 5 лет. Персональный проект приурочен сразу к двум юбилеям. В 2023 году Татьянину исполнилось 60 лет, а еще отмечается ровно 30 лет его творческой деятельности.

В 1993 году художник-самоучка, чтобы вырваться из привычного обывательского круга жизни, впервые взял в руки кисти и краски, а ещё холст, оргалит, фанеру, мешковину и нитки – это материалы, которые Татьянин задействует и в представленных на выставке работах.

Художник создает работы с личностями из мира искусства, а также с героями народных сказок, дополняя многие произведения ироничными надписями, небольшими рассказами, слоганами, лозунгами, и даже предупреждениями, нередко с актуальной социальной повесткой и отсылками, как к мировой, так, главное, и к русской культуре.

Выставка войдет в серию проектов, посвященных взгляду на «русский стиль» из XXI века, которые проходят на протяжении арт-сезона 2023-2024 гг. в разных галереях Объединения «Выставочные залы Москвы». Кураторы серии исследуют, как современные авторы различных направлений интерпретируют само понятие «русский стиль».

Юрий Татьянин активно использует в своем творчестве традиции русского народного искусства – народного лицевого шитья, резьбы по дереву; создает деревянные игрушки. Сюжеты его работ нарочито сказочные, игровые, также нередко отсылают к русским народным традициям и выглядят одновременно очень современно и совершенно традиционно.

Художник сознательно уже тридцать лет идет по пути лубка и наива, поскольку всегда интересовался идеей, а не формой ее воплощения. Искусствоведы определяют основное направление художника как «концептуальный примитивизм», а сам себя он называет «интуитивным наивистом» и «гением земли липецкой».

Яркие, разноцветные иногда шокирующие, но привлекательные персонажи, иллюстрированные истории с ассамбляжными включениями, гротеск и даже эпатаж присущи работам современного художника-нонконформиста, противостоящего официозу и системе.

Юрий Татьянин – активный участник международных, московских, областных и региональных выставок. Работы находятся в Государственном Русском музее, Музее современного искусства Эрарта, Московском музее современного искусства, Омском областном музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства, во многих крупных частных коллекциях.





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