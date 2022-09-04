ЦТИ «Фабрика» представляет однодневный проект Владимира Селезнева «Тряпочки»

8 сентября Центр творческих индустрий «Фабрика» представляет однодневный проект Владимира Селезнева при участии Надежды Селезневой — «Тряпочки». На выставке будет представлено около двадцати авторских работ. Проект создавался на грант лаборатории ПиранезиLAB в рамках программы «Фабричные мастерские 2022» в ЦТИ «Фабрика». Выставку на основе проекта планируется представить в Ельцин-центре в Екатеринбурге.

Идея «Тряпочек» появилась во время первого коронавирусного карантина 2020 года. Тогда обострилось чувство времени, его протяжённости и неопределённости. Не было ясно, когда всё закончится и как долго придётся сидеть взаперти.

«Живя в Екатеринбурге, я не мог навещать мою маму в Нижнем Тагиле. Чтобы она не скучала в одиночестве, я предложил ей сделать совместный проект, используя домашние вещи. Наверное, как и во многих семьях, в нашей одежда членов семьи, даже тех, кого уже нет в живых, хранится в шкафах и не выбрасывается годами. В моей тагильской квартире до сих пор лежат по комодам и шкафам — брюки моего отца, платки умершей в начале 80-х бабушки, рубашки умершего в середине 90-х деда, старое постельное бельё и пеленки, мамины платья и халаты, детская одежда. Я предложил маме брать эти старые вещи и сшивать в текстильные композиции примерно метр на метр. Она сама выбирала отрезы и форму, став моим соавтором. За полтора месяца получилось примерно 20 разнообразных текстильных композиций.

Есть мнение, что сшивание старых вещей помогает прожить вытесненные воспоминания и травмы. Кажется, именно таким терапевтическим процессом стало для моей мамы соучастие в художественной работе. Таким оно стало и для меня — на получившиеся холсты я печатал фотографии, рисунки и коллажи сделанные на основе фотографий из семейных альбомов, вспоминая подзабытые истории своей семьи. Предельно личные и материальные, мятые и красивые, важные и бедные, «Тряпочки» висят, будто их когда-то оставили сушиться на верёвке и вот, вдруг, вспомнили», – рассказывает автор выставки Владимир Селезнев о проекте.

Владимир Селезнёв (род. 1973, Нижний Тагил) — уральский художник и куратор, живёт и работает в Екатеринбурге. В 2002 году окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. В 2001–2005 году — один из организаторов и участник арт-группы «Зер Гут». В 2006–2018 году — куратор Уральского филиала Государственного центра современного искусства, Екатеринбург. В 2014–2021 году — преподаватель в Российском государственном профессионально-педагогическом университете. Избранные персональные выставки: «Иногда кратчайший путь — самый длинный» (Арт-галерея Ельцин-Центра, Екатеринбург, 2018), «Новая мифология Коломны» (Арт-Коммуналка, Коломна, 2020), «From Chaos» (галерея OnSpace, Киль, 2018), «Pornushka news» (Underdog gallery, Гамбург, 2016). Участник Московской, Квандонской, Уральской индустриальной, Красноярской музейной биеннале. Кураторские проекты: Программа арт-резиденций 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства (2021), «Приручая пустоту. 50 лет современного искусства Урала» (ГЦСИ-Урал, Екатеринбург, 2017-2018), «Немосква не за горами» (Манеж, Санкт-Петербург, 2020), спецпроекты 5-й и 4-й Уральской индустриальной биеннале, XIII Красноярской музейной биеннале, IV Московской биеннале молодого искусства, параллельная программа 9-го и 8-го фестиваля городской культуры «Арт-Овраг».

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