К 205-летнему юбилею со дня рождения Ивана Тургенева представлена выставка «И.С. Тургенев. Из истории кинематографа»

Существует такая мысль: «кинематограф – это живопись на экране», движущаяся картинка. Это так – совершенно применимо ко всем экранизациям произведений Ивана Тургенева, будь то «Дворянское гнездо» Андрея Кончаловского, «Поездка в Висбаден» Евгения Герасимова, или «Две женщины» Веры Глаголевой.

В выставочных залах Государственного музея А.С. Пушкина представлена история отечественного кинематографа, которую можно изучать по экранизациям произведений русского классика. Здесь есть кадры из дореволюционных лент («Дворянское гнездо» В. Гардина (1914), «Отцы и дети» В. Висковского (1915), телефильмы, костюмы, рабочие материалы к фильмам и, конечно, цвет советского кино 1950-1980-х.

Операторы, художники-постановщики, художники по костюмам создавали не только атмосферу тургеневских произведений – в их руках, умении, таланте кадры со съемок превращались в живописное действо. Поместье, утопающее в цветах также как и пруды в кувшинках сочетались с прекрасными образами, созданными Ириной Купченко и Ириной Печерниковой, Арменом Джигарханяном и Иннокентием Смоктуновским, Олегом Янковским, Лидией Смирновой, Станиславом Любшиным, Владимиром Самойловым, Светланой Рябовой, многими, многими другими отечественными актерами. То было единение человека и природы, их совместного бытия, время совместных споров, поиска любви. Пленка в руках оператора и фотографа умела запечатлеть не только время, она схватывала взгляд актера, настроение и характер его героя, как это случилось, например, в фильме Константина Воинова «Рудин», где в главной роли – Олег Ефремов – образованный, задумчивый и нерешительный.

На выставке представлены и сведения о кинокартинах, снятых в разные годы за рубежом, но неизвестных широкому кругу отечественного зрителя. Так, произведения Ивана Тургенева были экранизированы во Франции, Германии, США, Великобритании, Финляндии, Австралии, Польше, Италии, Испании, Югославии.

Марина АБРАМОВА