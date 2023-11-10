К 205-летнему юбилею со дня рождения Ивана Тургенева представлена выставка «И.С. Тургенев. Из истории кинематографа»

Существует такая мысль: «кинематограф – это живопись на экране», движущаяся картинка. Это так – совершенно применимо ко всем экранизациям произведений Ивана Тургенева, будь то «Дворянское гнездо» Андрея Кончаловского, «Поездка в Висбаден» Евгения Герасимова, или «Две женщины» Веры Глаголевой.
В выставочных залах Государственного музея А.С. Пушкина представлена история отечественного кинематографа, которую можно изучать по экранизациям произведений русского классика. Здесь есть кадры из дореволюционных лент («Дворянское гнездо» В. Гардина (1914), «Отцы и дети» В. Висковского (1915), телефильмы, костюмы, рабочие материалы к фильмам и, конечно, цвет советского кино 1950-1980-х.
Операторы, художники-постановщики, художники по костюмам создавали не только атмосферу тургеневских произведений – в их руках, умении, таланте кадры со съемок превращались в живописное действо. Поместье, утопающее в цветах также как и пруды в кувшинках сочетались с прекрасными образами, созданными Ириной Купченко и Ириной Печерниковой, Арменом Джигарханяном и Иннокентием Смоктуновским, Олегом Янковским, Лидией Смирновой, Станиславом Любшиным, Владимиром Самойловым, Светланой Рябовой, многими, многими другими отечественными актерами. То было единение человека и природы, их совместного бытия, время совместных споров, поиска любви. Пленка в руках оператора и фотографа умела запечатлеть не только время, она схватывала взгляд актера, настроение и характер его героя, как это случилось, например, в фильме Константина Воинова «Рудин», где в главной роли – Олег Ефремов – образованный, задумчивый и нерешительный.
На выставке представлены и сведения о кинокартинах, снятых в разные годы за рубежом, но неизвестных широкому кругу отечественного зрителя. Так, произведения Ивана Тургенева были экранизированы во Франции, Германии, США, Великобритании, Финляндии, Австралии, Польше, Италии, Испании, Югославии.
Марина АБРАМОВА
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.