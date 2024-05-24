РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUВыставочный проект РОСИЗО «ДК СССР» стал победителем первой Национальной премии в области...

Выставочный проект РОСИЗО «ДК СССР» стал победителем первой Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева

editor
By editor
61
росизо---премия

23 мая, в рамках Международного фестиваля «Интермузей», были объявлены победители первой Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева. В номинации «Выставочный проект» лучшей стала выставка-блокбастер РОСИЗО «ДК СССР». Всего же на участие в 16 номинациях конкурса было подано 678 заявок из 76 российских регионов. В номинации «Выставочный проект» участвовало 78 работ.

Межмузейный междисциплинарный выставочный проект «ДК СССР» был реализован в 2023 году и вызвал большой интерес у москвичей и гостей города, за время работы его посетило почти 50 000 человек.

«Эти цифры говорят об актуальности и своевременности тематики выставки — отмечает генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова. — За 30 лет, прошедших с момента распада Советского Союза, у людей появилась острая потребность переосмыслить огромный пласт культуры своей страны. И наша выставка постаралась дать ответы на запрос общества больше узнать и глубже разобраться в культурном наследии СССР. Объединение разных институций в работе над проектом позволило полно и с разных сторон представить широкой аудитории развитие советской культуры.

Сейчас наша работа получила высокую оценку со стороны профессионального музейного сообщества, за что мы очень благодарны коллегам! Это мотивирует и вдохновляет на создание не менее интересных проектов! Я сердечно поздравляю коллектив РОСИЗО и всех наших партнеров с победой в номинации».

Учредителем Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева является Министерство культуры Российской Федерации. Масштабная профессиональная премия впервые реализуется в российской практике и объединяет все аспекты музейного дела: исследование, сохранение, интерпретацию и представление материального и нематериального наследия.

Предыдущая статья
Песня «ТАМ» открывает двери в мир любви – новый хит от Евы Бристоль и Николая Демидова
Следующая статья
Выставка 13-летнего художника Серджио Бело, посвященная проблеме дислексии, прошла в арт-пространстве «Konig Club»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru