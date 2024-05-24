Выставочный проект РОСИЗО «ДК СССР» стал победителем первой Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева

23 мая, в рамках Международного фестиваля «Интермузей», были объявлены победители первой Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева. В номинации «Выставочный проект» лучшей стала выставка-блокбастер РОСИЗО «ДК СССР». Всего же на участие в 16 номинациях конкурса было подано 678 заявок из 76 российских регионов. В номинации «Выставочный проект» участвовало 78 работ.

Межмузейный междисциплинарный выставочный проект «ДК СССР» был реализован в 2023 году и вызвал большой интерес у москвичей и гостей города, за время работы его посетило почти 50 000 человек.

«Эти цифры говорят об актуальности и своевременности тематики выставки — отмечает генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова. — За 30 лет, прошедших с момента распада Советского Союза, у людей появилась острая потребность переосмыслить огромный пласт культуры своей страны. И наша выставка постаралась дать ответы на запрос общества больше узнать и глубже разобраться в культурном наследии СССР. Объединение разных институций в работе над проектом позволило полно и с разных сторон представить широкой аудитории развитие советской культуры.

Сейчас наша работа получила высокую оценку со стороны профессионального музейного сообщества, за что мы очень благодарны коллегам! Это мотивирует и вдохновляет на создание не менее интересных проектов! Я сердечно поздравляю коллектив РОСИЗО и всех наших партнеров с победой в номинации».

Учредителем Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева является Министерство культуры Российской Федерации. Масштабная профессиональная премия впервые реализуется в российской практике и объединяет все аспекты музейного дела: исследование, сохранение, интерпретацию и представление материального и нематериального наследия.