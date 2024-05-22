Пираты медийного моря: как бороться с незаконным использованием контента

Одной из самых острых и актуальных тем, которую обсудили участники конференции ЭРА IP Quorum «Креативная собственность: интеллектуальная экономика», стала защита и восстановление прав. От того, насколько эффективно правообладателям удается защищать свои права, избегать утечки и незаконного использования контента, напрямую зависит их заработок и, как следствие, развитие креативной экономики в целом.

Вице-президент Ассоциации IPChain Валерия Брусникина (на фото вверху) предложила обсудить, как обстоят дела на рынке потребления медиаконтента, какие способы защиты и восстановления прав действительно работают и можно ли свести к нулю практику нелегального использования объектов интеллектуальной собственности.

— В 2022 году с медийного рынка ушло огромное количество зарубежных компаний, и пользователи остались без официального доступа к их продуктам. На этом фоне стали активно развиваться российские онлайн-кинотеатры. Многие площадки осознали, что драйвером развития может стать наращивание собственного авторского контента, но защищать его в новых реалиях стало сложнее. По результатам исследований компаний MUSO и Kearney, в прошлом году Россия вошла в тройку лидирующих стран по количеству нелегального медиаконтента. За два года объем такого контента вырос на 71,4%, а заработок пиратских платформ составил 12 млрд рублей. Если говорить непосредственно о пиратских видеосервисах, их стало больше на 11% по сравнению с 2022 годом, и объем рынка составил 3,36 млрд рублей. При этом крупнейшим пиратским видеосервисом в РФ остается LostFilm с долей в 45% по итогам 2023 года. Следом идут проекты Zona (29,1%) и LordFilm (3,5%). Наиболее популярным фильмом на пиратских ресурсах в 2023 году стал новый «Аватар», на втором месте — «Стражи Галактики: Часть 3», на третьем — «Барби», — обозначила проблему Валерия Брусникина.

Вот как объяснил сложившуюся ситуацию и описал существующие тенденции Евгений Хильченко, директор по маркетингу Ассоциации IPChain:

— Процесс цифровизации ускоряется. 83% населения страны пользуются интернетом, и второй по популярности активностью после соцсетей является просмотр видео, который в среднем занимает четыре часа в день. Пользователям по-прежнему интересен и зарубежный контент, поэтому они идут на пиратские ресурсы. Российским площадкам нужно удерживать внимание зрителя, поэтому они стараются предлагать эксклюзивный продукт, но только у 52% жителей России есть платная подписка на сервисы. Если жители крупных городов имеют по две, три, четыре такие подписки, то люди в других регионах не всегда могут себе это позволить. При этом сейчас нет дефицита контента, зритель сам выбирает, что, где и когда смотреть. Потребителей же пиратского контента можно условно разделить на две группы: первая принципиально не готова платить, вторая же ищет недоступный на легальных площадках контент. Отдельно хочу отметить, что, несмотря на увеличивающийся объем нелегального контента в сети, доходы интернет-пиратов продолжают снижаться пятый год подряд.

Несмотря на все сложности, рынок ОТТ-платформ, предоставляющих видеоконтент через интернет, растет. Пользователи, которые привыкли оформлять подписки на онлайн-кинотеатры, не отказываются от них и даже готовы платить больше. По данным «TMT Консалтинг», выручка рынка OTT в 2023 году составила 42,3 млрд рублей (+30% YoY). Аудитория KION сейчас составляет около 7,6 млн человек. Это примерно 8% от общего количества подписчиков на онлайн-кинотеатры в России.

Кирилл Остроухов, директор по комплексной безопасности онлайн-кинотеатра KION, подробнее рассказал о том, что происходит на платформе:

— Мы пришли на рынок довольно поздно — в 2021 году, поэтому не стали «изобретать велосипед» и отдали защиту от пиратства на аутсорс. Поначалу ущерб от пиратства был сопоставим с нашей выручкой, а иногда и превышал ее. Сейчас он составляет всего около 10% от выручки. Имеется в виду выручка от дистрибуции защищаемых тайтлов, как правило, премьерных. Как и у любого сервиса, у нас разработаны методики подсчета монетизации контента, что позволяет в том числе рассчитать ущерб от нарушения прав на контент. Хотелось бы заявить, что такого кардинального снижения ущерба мы добились благодаря собственным усилиям и уникальным ноу-хау, но, конечно же, это не так. Результат был достигнут благодаря последовательным и целенаправленным усилиям всех без исключения участников рынка и регуляторов. За несколько лет качественно улучшились технологии антипиратской защиты от наших подрядчиков. Существенные изменения претерпела государственная политика и юридические нормы, защищающие правообладателей. СВО косвенно способствовала деградации пиратской инфраструктуры. Роскомнадзор стал активнее проводить мониторинг нарушений и уделять гораздо больше внимания защите прав на контент. Сами правообладатели всерьез озаботились проблемой, демонстрируя принцип нулевой терпимости по отношению к пиратам. В совокупности перечисленные факторы и привели, с одной стороны, к снижению ущерба для отечественных правообладателей, с другой стороны — к падению выручки пиратских сервисов. Это очень позитивная тенденция. Общеизвестно, что лучший метод борьбы с нелегальной деятельностью — лишить эту деятельность финансовой базы, сделать нецелесообразной в силу материальных и иных издержек.

Позитивными результатами поделился и Дмитрий Захаров, директор по стратегии «VK Музыка» и «VK Видео»:

— В конце 2022 года VK вышла на рынок оригинального контента, и к концу 2023 году нам удалось запустить более 20 эксклюзивных проектов в «VK Видео» и выпустить более 80 эксклюзивных релизов в «VK Музыке». Сейчас мы наблюдаем большой приток и реактивацию аудитории. Защищать наш эксклюзивный контент нам помогает технология антипиратства от n’RIS и Group IB. Мы наблюдаем позитивную динамику в росте легального потребления контента на платформе и сокращении упущенной выгоды от размещения нашего контента на нелегальных ресурсах.

В продолжение темы Николай Турубар, генеральный директор сервиса депонирования n’RIS, рассказал, как решение защищает своих клиентов:

— В бурном информационном потоке невозможно отслеживать пиратов вручную, поэтому мы оптимизируем работу наших сервисов за счет автоматизации всех процессов. Современные технологии позволяют гораздо быстрее и эффективнее находить в интернете случаи нелегального использования контента и добиваться его удаления. Безусловно, у нас есть конкуренты на рынке: например, многие знают крупную компанию по кибербезопасности Group-IB, но с точки зрения автоматизации наши возможности все-таки шире. Помните фильм «Особое мнение» с Томом Крузом, где преступления раскрывались до их совершения? Точно так же у нас есть возможность заранее фиксировать инфраструктуру, которую подготовили пираты, и предотвращать нарушения прав. Одной из ключевых разработок нашей компании является использование комплекса превентивных мер, позволяющих обнаруживать и блокировать пиратский контент еще до его появления в поисковых системах. Набор предиктивных алгоритмов анализирует интернет-пространство, обнаруживая новый контент на различных платформах, даже если он не индексируется поисковиками. Это обеспечивает не только широкий охват, но и уникальную скорость в принятии мер по блокировке, позволяя заранее инициировать претензионные процедуры.

Кроме того, в разработке находится новая группа экспериментальных алгоритмов для активной блокировки пиратского контента, особенно важная для защиты премьерных показов, когда риск потерь для правообладателей особенно высок. Эти техники позволяют нам блокировать доступ к премьерному контенту, даже если пользователи обходят стандартные блокировки через VPN или другие средства. Таким образом, мы не только противодействуем пиратству, но и постоянно совершенствуем наши методы в ответ на улучшение техник распространения контента пиратами.

По словам Николая Турубара, после обнаружения нелегального контента включается система допретензионного урегулирования, когда нарушителям автоматически рассылаются сообщения с просьбой его удалить, и это работает в 86% случаев. Что происходит в остальных 14%, объяснил Виталий Илларионов (на фото внизу), заместитель генерального директора IPCodex:

— Созданная в России система Роскомнадзора, Мосгорсуда сегодня тоже достаточно эффективна. Есть простая процедура: если зафиксировано такое правонарушение, нужно подать заявление в Мосгорсуд, предъявить формальные доказательства своих прав и нелегального использования контента. После этого суд дает около двух недель до подачи полноценного иска, в котором можно потребовать удалить такой контент, заблокировать ресурс и выплатить компенсацию в размере от 10 000 до 5 млн рублей за каждый факт правонарушения. Сложности могут возникнуть, если пиратская организация является фирмой-однодневкой, поэтому нужно очень внимательно подходить к подаче иска и оценке возможностей.

У нас был интересный кейс: одна крупная организация предъявила другой требования о признании смежных прав по ряду фонограмм. Доверитель счел, что нарушаются права не первой, а второй организации. Сложность была в том, что фонограммы были созданы в 80-х годах, а само понятие смежных прав законодательно введено только в 90-х. Мы использовали свидетельские показания третьих лиц, архивные материалы, обложки альбомов, подняли цепочки договоров, которые привели к музыкантам, участвовавшим в записи произведений, и нам удалось восстановить справедливость. В случае грамотного оформления документов доказать свои права можно даже в непростых случаях — наше законодательство предоставляет для этого все необходимые рычаги.

Рассуждая о том, как добиться максимальной защиты контента, спикеры и гости сошлись во мнении, что необходимо лишить пиратов финансовой базы, усиливать контроль за действиями зрителей на площадках, блокируя тех, кто пытается нелегально скачать продукт, и «воспитывать» аудиторию, доносить до нее мысль о том, что интеллектуальная собственность ничем не отличается от материальной, это результат труда определенных людей и за нее нужно платить.