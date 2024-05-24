72% россиян назвали просмотр фильмов и сериалов любимым занятием в отпуске

Онлайн-кинотеатр KION от МТС провел опрос и выяснил, смотрят ли россияне в отпуске фильмы и сериалы, какие жанры предпочитают, какой ближайший отпуск они запланировали, и какой должна быть идеальная его продолжительность.

Опрошенные россияне поделились, что просмотр кино – одно из самых их любимых занятий во время отпуска (об этом рассказали 72% опрошенных). При этом чаще всего во время отдыха россияне предпочитают смотреть комедийные фильмы и сериалы (67% респондентов). Также популярностью во время отпуска пользуются такие жанры, как мелодрамы и драмы. А реже всего смотрят фильмы ужасов (всего 5% респондентов). В отпуске россияне чаще всего смотрят фильмы и сериалы с мобильных устройств, хотя 66% опрошенных рассказали, что сокращают время использования мобильных телефонов. При этом доля тех, кто сокращает «экранное время» во время отпуска увеличивается с возрастом. Так, в категории 18-34 лет таких опрошенных 63%, в категории 25-34 лет – 67%, 35-44 – 69%, а опрошенных в возрасте от 55 лет – 70%.

29% россиян проводят с телефоном столько же времени, сколько и в рабочие будни. Чаще всего этот вариант ответа выбирали респонденты в возрасте от 55 лет – так ответили 32% опрошенных в этой категории. И только 5% россиян вообще не пользуются телефоном во время отпуска.

Также за последний год у россиян появилась привычка скачивать контент с собой в дорогу – это делает 52% опрошенных. Чаще всего заранее о загрузке контента заботятся опрошенных в возрасте 18-24 лет – 61% респондентов привыкли так делать. Также 55% опрошенных в этой группе ответили, что их знакомые делают так же. В возрастной группе 45-54 лет 60% опрошенных рассказали о том, что скачивают контент в отпуск заранее. При этом только 31% опрошенных рассказали о том, что их знакомые делают так же. Среди респондентов в возрасте 25-34 контент скачивают 54% опрошенных, 44% из них заявили, что их знакомые также заботятся об этом заранее. В категории 35-44 лет заранее скачивают контент 52% опрошенных, 40% заявили, что их знакомые делают так же. Меньше всего скачивают контент в отпуск заранее в возрастной категории старше 55 лет (35% опрошенных), а 26% опрошенных знают, что их знакомые делают так же.

Также 55% опрошенных россиян дают своим детям смотреть мультфильмы во время отпуска – для того, чтобы развлечь ребенка в дороге и во время самого отдыха.



Вместе с тем россияне рассказали о том, каким они запланировали ближайший отпуск. 22% россиян рассказали, что ближайший отпуск они запланировали пляжным, 18% – познавательным, по 16% – активный и дачный, 12% – оздоровительный, менее 1% – паломнический или религиозный. Еще 3% россиян выбрали другой тип отдыха, а 12% еще не планировали отпуск на 2024 год. Оздоровительный отдых чаще всего планируют опрошенные россияне в возрасте от 55 лет – он лидировал среди других вариантов ответов, его выбрали 25% опрошенных в этой категории россиян. Познавательный отдых с посещением достопримечательностей чаще всего планируют респонденты в возрасте от 25 до 34 лет – его планирует в ближайшее время 21% опрошенных в этой возрастной группе. Активный вид отдыха был в лидерах в возрастной группе 18-24 года – его планируют 25% опрошенных в этой категории.

42% опрошенных россиян заявили, что идеальная продолжительность отпуска для того, чтобы отдохнуть и восстановиться от работы, должна составлять более 14 дней. 37% назвали идеальной продолжительностью отдыха 7-14 дней, 15% – 3-7 дней, а 6% россиян хватит и коротких выходных продолжительностью до 3 дней.

Опрос проведен онлайн-кинотеатром KION, который входит в экосистему МТС. В опросе приняли участие 2000 респондентов – мужчины и женщины в возрасте от 18 лет по всей России. В исследовании использовался метод онлайн-опроса.