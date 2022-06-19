Work in progress

Александра Неснова — музыкант, композитор и художник, младший редактор федерального СМИ АртМосковия представила новый speedpaint. В видео звучит музыка Александры Несновой.
Предыдущие спидпейнты Александры НесновойИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.