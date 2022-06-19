Work in progress

0
30

Александра Неснова — музыкант, композитор и художник, младший редактор федерального СМИ АртМосковия представила новый speedpaint. В видео звучит музыка Александры Несновой.

Предыдущие спидпейнты Александры Несновой

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяПоказы, выставка и фестиваль косплея: программа Московской недели моды на ВДНХ
Следующая статьяУчастники «Тавриды» показали современную «Кириллицу»

Похожие статьиПредоставлено автором