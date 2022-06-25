Телекомпания «Русский мир» выпустила фильм, посвященный св. благоверным князьям Борису и Глебу

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Накануне Недели Всех святых, в земле Русской просиявших новой записи программы телеканала «Русский мир», посвященной первым русским святым – св. благоверным князьям Борису и Глебу.

Почему благоверных князей Бориса и Глеба называют покровителями Русской земли? В чём состоял подвиг святых братьев? Расскажет доктор исторических наук, профессор и академик Олег Ульянов.

Видео – телекомпания «Русский мир»

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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