PASSENGERS. NEW SPEEDPAINT OF ALEKSANDRA NESNOVA

Начинающий композитор, художник и младший редактор СМИ АртМосковия Александра Неснова представила новый speedpaint «Passengers» («Пассажиры»). В видео звучит музыка Александры Несновой.
Ниже мы публикуем предыдущие видео спидпейнтов Александры:
– Видео спидпейнтов представляются мне, как самостоятельный творческий проект, объединивший изобразительное искусство и музыку, а также собственное желание поделиться творчеством, приоткрыть завесу творческого процесса другим людям, – говорит Александр Неснова.
Познакомиться с творчеством Александры можно в её социальных сетях:
- ВК — alex.nesnova;
- YouTube — Aleksandra Nesnova.
А также, в календаре на 2022 год.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.