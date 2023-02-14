САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музей Эрарта представляет выставку Эрарта Премия – 2023

Музей Эрарта представляет выставку Эрарта Премия — 2023, организованную в рамках ежегодной премии в области современного искусства

Впервые в истории премия будет присуждаться по результатам зрительского голосования, а не по мнению узкого совета специалистов. Общий призовой фонд в 3,2 миллиона рублей будет поделен между десятью авторами (2,5 миллиона рублей) и зрителями (700 000 рублей).

С 9 февраля по 11 июня 2023 года в Большом зале Эрарты проходит выставка соискателей Премии: состав участников из 61 художника был сформирован музеем на основании открытого приема заявок. Впервые в истории премия будет присуждаться по результатам зрительского голосования, а не по мнению узкого совета специалистов. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптуры, фото- и видеоарт, мультимедиа, инсталляции и произведения других направлений современного искусства.

В выставке принимают участие произведения 61 автора-соискателя Преми.

Для определения победителей зрительское голосование будет организовано в два тура. 10 апреля по итогам тайного голосования будут отобраны 10 произведений, набравших максимальное количество голосов, а в последний день работы выставки будут подведены итоги открытого голосования зрителей. Призовой фонд в 2,5 миллиона рублей будет поделен между авторами 10 работ-победителей пропорционально полученной от зрителей поддержке. Каждый участник голосования будет иметь один голос для каждого тура. Призовой фонд в 700 000 рублей будет поделен между зрителями, проявившими, по мнению Эрарты, наибольшую активность и креативность в поддержке полюбившихся им произведений.

«Мы очень гордимся нашим новым проектом — впервые в истории судьбу премии в области искусства решат зрители, которые выберут понравившиеся произведения и отдадут за них свои голоса. Как известно, главный человек в Эрарте — посетитель. Именно поэтому принцип, на котором строится идеология Эрарта Премии, соответствует базовой философии музея в целом: искусство создается автором, но приобретает силу лишь благодаря зрительскому восприятию. Мы приглашаем всех принять участие в голосовании и активностях, сопровождающих Эрарта Премию — 2023. Пропустить такое будет обидно!», — комментирует Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям музея Эрарта.

Эрарта Премия — ежегодная премия в области современного искусства, учрежденная музеем Эрарта. Обладатели Премии определяются большинством голосов в публичном голосовании зрителей за свою любимую работу, а не по мнению узкого совета специалистов. Этот принцип соответствует базовой философии Эрарты: искусство создается автором, но приобретает силу лишь благодаря зрительскому восприятию. Поэтому Эрарта приглашает зрителей не только голосовать за понравившиеся произведения, но и агитировать за них и способствовать их продвижению любыми креативными способами, которые подскажет воображение. Голосование проходит на специальной выставке, куратором и организатором которой выступает музей Эрарта.

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