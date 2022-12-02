XV ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ЗВЕЗДА ТЕАТРАЛА»

5 декабря на Основной сцене Театра Вахтангова пройдёт традиционная церемония вручения главной зрительской награды страны. В этот торжественный вечер будут подведены итоги финального этапа интернет-голосования и названы имена лауреатов юбилейной XV «Звезды Театрала».

Стать зрителем церемонии и одним из первых увидеть, кого выбрало народное жюри – многотысячная аудитория любителей театра со всего мира – в этом году может любой желающий. Для этого достаточно присоединиться к прямой трансляции церемонии награждения, которая пройдет на сайте журнала «Театрал» и в его социальных сетях, а также в группе ВКонтакте информационного агентства ТАСС, на YouTube-канале телеканала «МИР» и других информационных ресурсах.

Весь театральный сезон зрители участвовали в выборе лауреатов Премии. Номинируя, а затем поддерживая своими голосами претендентов в персональных и групповых номинациях, они определяли финалистов юбилейной церемонии. В 18-и номинациях в шорт-листе представлены 54 кандидата. Среди них – Максим Аверин, Виктория Исакова, Евгений Цыганов, Ольга Лерман, Юрий Чурсин, Марьяна Спивак, Виктор Добронравов, Анастасия Стоцкая, Павел Деревянко, Дарья Мороз, Игорь Петренко, Алиса Фрейндлих, Дмитрий Чеботарёв, Лиза Янковская, а также спектакли Алексея Франдетти, Марины Брусникиной, Егора Перегудова и других театральных режиссёров.

5 декабря в стенах Театра Вахтангова встретятся известные театральные деятели не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и Тюмени, Ярославля, Перми, Новосибирска, Хабаровска, Челябинска, Воронежа, Владимира и даже села Льва Толстого. На церемонию приедут и руководители русскоязычных театров из Италии, Армении и Казахстана.

Не обойдётся торжественный вечер и без финалистов особой номинации, учреждённой «Звездой Театрала» специально в Год культурного наследия народов России. Впервые Дирекция премии предложила зрителям выбрать лучший среди национальных театров. На победу в этой номинации претендуют коллективы из Бурятии (Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал», Улан-Удэ), Карелии (Национальный театр Карелии, Петрозаводск) и Татарстана (Татарский театр им. Камала, Казань).

«В этом году очень многие финалисты из регионов собираются посетить нашу церемонию, чему мы невероятно рады. Юбилейная “Звезда Театрала” сможет объединить деятелей культуры из разных городов России и тем самым стать настоящим центром притяжения искусства, красоты и опыта. Обеспечение диалогов, “мостиков” между коллективами, а также между профессиональным и зрительским сообществами – в этом наша задача», – говорят организаторы мероприятия.

Гостями торжественного вечера «Звезды Театрала» станут и почетные деятели отечественного искусства, отмеченные в особой категории «Легенда сцены». В этом году этой награды удостоены народные артисты Александр Калягин, Наталья Тенякова и Александр Филиппенко.

Ведущие торжественной церемонии – артисты Александра Урсуляк и Андрей Заводюк. Режиссёр – Эльдар Трамов.

Генеральным партнёром торжественной церемонии вручения Премии традиционно выступает «Газпромбанк», который уже много лет оказывает большую поддержку главной зрительской награде страны.

Партнёрами праздничного вечера стали финансово-правовая группа Tenzor Consulting Group, оказывающая помощь в правовой сфере и предоставляющая весь спектр юридических услуг, а также Флотилия «Рэдиссон Ройал». Театральные представления в круизах Флотилии – настоящее удовольствие для любителей культурного досуга, которым смогут насладиться лауреаты «Звезды Театрала».

Настоящая звёздность обеспечена поддержкой компании Roberto Bravo – международного бренда ярких ювелирных украшений ручной работы, вдохновляющего миллионы людей по всему миру. Безупречность образов ведущих церемонии – заслуга партнёра – салонов красоты SACO, где топовый сервис позволяет клиентам отключаться от внешнего мира и получать наслаждение от профессионализма мастеров. А благоприятная атмосфера «Звезды Театрала» поддерживается брендом Л’ОКСИТАН – натуральная косметика и парфюмерия из Прованса – места, где жизнь течёт неторопливо и где природа готова дарить все лучшее для душевного и физического комфорта.

Сбор гостей – 19:00, начало церемонии — 20:00.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 15 лет существования Премия стала символом общественного признания, потому что её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория из десятков стран мира. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актёров и режиссёров на интернет-портале премии http://www.teatral-online.ru/star/ .

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