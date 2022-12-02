Выставка в ЦСИ Винзавод объединила ведущие российские компании и специалистов в сфере реставрации

Выставку «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия», прошедшую в ЦСИ Винзавод, посетило 6 тысяч человек. Организаторами первого масштабного профильного мероприятия выступили Российская ассоциация реставраторов и Правительство Москвы. Экспозиция объединила более 100 решений отечественных производителей, экспертов из России и стран ближнего зарубежья, студентов профильных ВУЗов и многих интересующихся темой посетителей. Состоялось 100 мероприятий, выступили 140 спикеров – признанные мастера реставрации, историки, представители бизнеса и органов власти, многие авторитетные специалисты из России и других стран СНГ. Были организованы зоны мастер-классов, поставщиков материалов, девелоперов, лектория, работала «Библиотека реставратора», где было представлено более 300 книг.

В рамках выставки состоялось соревнование молодых реставраторов. В нем приняли участие 35 студентов профильных образовательных учреждений из пяти регионов страны. После оценки жюри призерами в пяти компетенциях стали:

«Реставрация произведений из дерева»: 1 место – Куприс Аркадий (Москва); 2 место – Федоров Савелий (Орел); 3 место – Крупнов Никита (Москва).

«Реставрация кладки из искусственного и природного камня»: 1 место Самигулина Кристина (Москва); 2 место – Смыслова Анастасия (Санкт-Петербург); 3 место Самсонов Захар (Санкт-Петербург).

«Реставрация лепного декора и штукатурок»: 1 место Товкань Даниил и Шандыба Дарья (Санкт-Петербург); 2 место – Фафонкин Мирон и Брежнева Варвара (Москва); 3 место – Козлова Виктория и Халитов Артем (Москва).

Реставрация станковой масляной живописи: 1 место – Гурина Юлия (Санкт-Петербург); 2 место – Парненкова Анна (Санкт-Петербург); 3 место – Зуева Екатерина (Москва)

Реставрация металлической кровли: 1 место – Шайдуллин Денис и Гизатуллин Тагир (Набережные Челны); 2 место – Востряков Евгений Алексеевич и Чурсин Андрей (Санкт-Петербург); 3 место – Шиповской Семен и Осипов Станислав (Москва)

Призеры получили сертификаты на одежду и стажировки в ГОСНИИР по различным специальностям.

Мнения участников. «На одной площадке собрали не конкурентов, а единомышленников»

Предложение проводить такое мероприятие на постоянной основе и благодарность за организацию выставки выразил Александр Урбанский, генеральный директор ООО «Пирит-99». Посетители стенда этой компании участвовали в процессе создания мозаики, а скульптурная композиция «Поросята» неизменно собирала массу комплиментов. А.Урбанский отметил важный факт: «На одной площадке собрали не конкурентов, а единомышленников!»

Марина Руднева, управляющий партнер девелоперской компании Vos’hod поблагодарила организаторов за возможность впервые рассказать в рамках выставки о проекте реставрации и приспособления для современного использования здания Центрального телеграфа, являющегося объектом культурного наследия, и подчеркнула важность проведения такого мероприятия: «Чтобы сохранить культурный код нашей столицы, мы должны бережно относиться к тому наследию, которое нам оставили предыдущие поколения, с тем чтобы у будущих была прочная основа, на которую они смогут опираться. Мы рады возглавлять преображение одного из символов столицы – Центрального телеграфа, который вскоре станет новой точкой притяжения в городе и вновь обретет статус достопримечательности».

«Смелая идея не потерять живое общение и наработку связей в профессиональной реставрационной среде, показать возможности специалистов в действии и продолжить уже наметившуюся традицию конкурсов молодых реставраторов нашла воплощение в четко организованной профильной выставке. Аутентичное пространство с плотной программой мероприятий не оставило шансов кому-либо затеряться и остаться незамеченным в насыщенной атмосфере этого праздника реставрационной души. Уверен, большинству участников и посетителей эти дни запомнятся только с лучшей стороны», – считает Валерий Карагерги, инженер-реставратор компании Baumit.

О посещении Москвы и реставрационной выставки студентов из Донбасса рассказал руководитель группы, доктор архитектуры, профессор Евгений Алексеевич Гайворонский. Группа из «Донбасской национальной академии строительства и ландшафтной архитектуры» включала 17 студентов старших курсов архитектурного факультета и 3-х молодых преподавателей-архитекторов. Их приезд организовали Союз реставраторов России, Департамент культурного наследия Москвы и Федерального учреждения «Роскапстрой», фонд «Сохранение объектов культурного наследия».

«В рамках специального коллоквиума «Москва Донбассу», проведенного ФУ «РКС», перед архитекторами выступила М. В. Захарова, чрезвычайный и полномочный посол, директор Департамента информации и печати МИД РФ. Участники прослушали ряд лекций по наиболее важным вопросам охраны объектов культурного наследия, а также прошли мастер-класс по изготовлению декоративных элементов из гипса, о чём каждый из участников получил соответствующий сертификат. В течение недели ребята побывали на специальных экскурсиях на ВДНХ, в Ростове Великом, на реставрируемых объектах, где общались со специалистами и смогли непосредственно наблюдать за различными процессами реставрации».

Е. Гайворонский рассказал на открытии выставки о региональных особенностях деятельности по охране культурного наследия в ДНР. Участники группы получили от организаторов нужные для работы книжные издания, а также памятные сувениры. В свою очередь гости передали в дар организаторам и Департамента информации и печати МИД монографию «Архитекторы Донбасса» (2021 г., автор Е. А. Гайворонский). В процессе общения организаторы и гости договорились о продолжении сотрудничества. Уже в начале декабря ребята поучаствуют в форуме Мосгорнаследия «Наследие». В планах на весну 2023 г. проведение ряда мероприятий уже на территории ДНР.

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