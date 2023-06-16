XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» объявил конкурсную программу, состав жюри, фильмы открытия и закрытия. В международном конкурсе — 8 фильмов из 12 стран мира. На фестивале состоится целый ряд российских премьер, в том числе зрители «Зеркала» первыми в России увидят лучший фильм Каннского кинофестиваля 2023 года.

ФИЛЬМЫ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ

Откроется киносмотр 30 июня большим концертом на Центральной площади города Юрьевец большим концертом музыки Эдуарда Артемьева с симфоническим оркестром. После концерта по традиции пройдет кинопоказ под открытым небом: в этом году зрители увидят документальный фильм Николая Бурляева об Андрее Тарковском.

Закрытие смотра впервые пройдет на уникальной площадке — в творческой резиденции на ивановском ж/д вокзале. В последний день «Зеркала-2023», после подведения итогов, здесь состоится российская премьера фильма-обладателя Золотой пальмовой ветви 76-го Каннского кинофестиваля — «Анатомия падения» (реж. Жюстин Трие).

Картина стала лидером фестивальной гонки еще до вручения престижной награды. Премьера была увенчана овациями, кинокритики поставили картину на второе место в своем голосовании. Фильм рассказывает о писательнице Сандре, мирно проживающей с семьей в Альпах. Мужа героини, Самуэля, находят мертвым недалеко от их шале и вскоре Сандре предъявляют обвинения. Постепенно судебный процесс вскрывает тайны семейной жизни Сандры и Самуэля.

ПРОГРАММА РОССИЙСКОГО КИНО

Программа «Свои» — панорама современного российского кино. Каждый из фильмов обсудит со зрителями куратор программы Елена Слатина и специальные гости — создатели картин.

В программу вошли: «Один маленький ночной секрет» (фильм представит режиссер Наталия Мещанинова), «Петрополис» (фильм представит режиссер Валерий Фокин), «Сестры» (фильм представит режиссер Иван Петухов), «За нас с вами» (фильм представит режиссер Андрей Смирнов и актриса Юлия Снигирь), «Снегирь» (реж. Борис Хлебников, фильм представит автор сценария Наталия Мещанинова), «Айта» (фильм представит режиссер Степан Бурнашев), «Плотник» (реж. Авдотья Смирнова), «Клетка ищет птицу» (реж. Малика Мусаева), «Не хороните меня без Ивана» (реж. Любовь Борисова, фильм представит продюсер Иван Болотников).

XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» пройдёт в Ивановской области с 30 июня по 5 июля 2023 года. Кинофестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.

ЖЮРИ XVII МКФ «ЗЕРКАЛО»

Анатолий Васильев — режиссер театра и кино, педагог, создатель театра «Школа драматического искусства» в Москве (1987). Заслуженный деятель искусств РФ (1993), лауреат Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского (1988) и Государственной премии РФ (1999), кавалер двух орденов Искусства и литературы Франции (1989, 2007), лауреат премии «Новая реальность европейского театра» (1990), обладатель «Золотой маски» и множества других знаковых российских и международных наград.

Ольга Лапшина — актриса театра и кино. Родилась 8 мая 1962 года в Москве. В 1993 окончила РАТИ-ГИТИС (мастерская Г. Волчек-И. Кваша). Работает в спектаклях театров: Наций, на Бронной, Док, Инклюзион, Практика. Играла в спектаклях В.Агеева, В.Мирзоева, М.Угарова, А.Могучего, Р.Уилсона, К.Серебренникова, Т.Кулябина. Лауреат театральных премий. Снималась в фильмах Г.Германики, В.Сигарева, И.Твердовского, К.Соколова, А.Касаткина, А.Прошкина, А.Смирнова, А.Звягинцева, Л. Кватании. Лауреат кинопремий Белый слон, Европа-Азия Золотая арка, Виват кино Россия, Меридианы Тихого, Малая Земля, трижды номинант на премию Ника и др. Участник международных проектов в Польше и Франции. Фольк певица. Во Франции записала диск «Radujsia»

Фариз Ахмедов в 2006-2018 годах работал режиссером в Азербайджанской государственной телерадиовещательной компании, в 2012-2015 годах — директором и художественным руководителем анимационной студии «АЗАНФИЛЬМ» Министерства культуры и туризма, в 2020-2022 годах — директором киностудии «Азербайджанфильм» имени Дж. Джаббарлы. Его фильмы были показаны на кинофестивалях более чем в 60 странах мира и получили призы 50 международных кинофестивалей. Член жюри международных фестивалей в России, Турции, Иране, Польше, Хорватии, Сербии и др. странах мира.

Дарежан Омирбаев — кинорежиссер, один из ярких представителей «казахской новой волны». Автор сценария и режиссер фильмов: «Июль» (1988, короткометражный), «Кайрат» (1991), «Профессия-контролер» (1993, документальный), «Кардиограмма» (1995), «Киллер» (1998), «Дорога» (2001), «О любви» (2006), «Шуга» (2007), «Студент» (2012), «Поэт» (2021), «Последний сеанс» (2022). Фильмы Омирбаева завоевали многочисленные призы Международных кинофестивалей по всему миру, сам он является кавалером орденов «Курмет» (Казахстан) и «Искусств и литературы» (Франция).

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Ветер расскажет (The wind will say). Китай, Малайзия, режиссер Ренай Вэй Юнъяо, 93 мин. 18+

Чен, разведенный журналист, вынужден на выходные вернуться в дом бывшей жены, так как на выходные приезжает их дочь, учившаяся в Великобритании. Приехав дочь сообщает, что чемодан, в котором лежал диплом, был утерян в дороге, а ее бойфренда избил водитель автобуса. Когда выясняется, что полиция бессильна помочь в этом деле, Чен решает взять все в свои руки. Но его активные поиски приводят к неожиданным драматическим последствиям

Фильм-участник конкурсной программы в Пусан, в роли Чена тайваньский актер Ли Каншэн, прославившийся по ролям в фильма Цай Минляна.

Висента Б (Vicenta B). Куба, Колумбия, США, Франция, Норвегия, режиссер Карлос Лечуга, 77 мин. 18+

Висента Браво — женщина с особым даром предсказывать будущее людей при помощи карт. Каждый день люди стекаются к ней домой в поисках решения своих проблем. Висента счастливо живет со своим сыном, пока он не решает покинуть Кубу.

Эмоциональный кризис, связанный с отъездом сына, блокирует способности Висенты. Она больше не может помогать людям, которые на нее так рассчитывают, что в какой-то момент приводит к трагедии.

Фильм из конкурсной программы кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Фремонт (Fremont). США, режиссер Бабак Джалали, 88 мин. 18+

Донья живет в городе Фремонт в коммьюнити беженцев из Афганистана. Целый день она работает упаковщицей на фабрике печенья с предсказаниями, по вечерам ужинает в афганской забегаловке, по ночам страдает от проблем со сном. Однажды ей предлагают повышение – стать автором текстов предсказаний, и все идет хорошо, пока Донья не решает положить в печенье свое особое послание.

Фильм из конкурсной программы Санденса от ирано-британского режиссера Бабака Джалали.

Шивамма (Shivamma). Индия, режиссер Джайшанкар Айяр, 104 мин. 18+

Шивамма — продавец энергетического напитка Нуракле. Для Шиваммы, живущей в бедном городке на окраине города с прикованным к постели мужем, дочерью, которая скоро выйдет замуж, и своенравным сыном, мировоззрение Нуракле — «Я сделаю это!» — является источником вдохновения, уверенности и надежды. Бедная женщина средних лет, не имеющая образования, вынужденная быть главой семьи,, имеет мало возможностей для обеспечения своей семьи средствами к существованию.

Брайтон 4. (Brighton 4th). Грузия, режиссер Леван Когуашвили

Бывший чемпион-борец Кахи едет в Нью-Йорк, чтобы проведать своего непутевого сына Сосо, попавшего в неприятную историю. На Брайтон-Бич Кахи окунается в жизнь грузинских иммигрантов, знакомится с подругой сына и пытается помочь ему погасить огромный карточный долг.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале.

Соколиное озеро. (Falcon Lake), Канада, Франция, режиссер Шарлотта Ле Бон. 101 мин. 18+

Бастьен и Хлоя проводят летние каникулы со своими семьями в хижине у озера в Квебеке. Несмотря на разницу в возрасте у молодых людей возникает особая связь. Бастьен готов преодолеть свои самый большие страхи, чтобы завоевать место в сердце Хлои.

Вы видели эту женщину? (Have you seen this woman?), Сербия, режиссеры Матия Глущевич, Душан Зорич, 79 мин. 18+

Сербский фантастический драматический фильм режиссеров Душана Зорича и Матии Глущевич. В нем Ксения Маринкович играет Драгиню, женщину средних лет, пойманную в ловушку ролей, которые патриархальное общество пытается навязать ей. Фильм является полнометражным дебютом режиссерского дуэта.

Ниша. Россия, режиссер Антон Ермолин, 97 мин., 12+

Слава бросает грузоперевозки и не понимающую его жену ради мечты стать экстрасенсом-биолокатором. Неудача за неудачей доводят его до разочарования в своем даре — и тогда сотворяет он ненароком чудо: из пустоты появляется моль. Жалкого насекомого оказывается достаточно, чтобы со Славой захотело познакомиться опасное тайное общество.

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