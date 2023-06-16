На ПМЭФ 2023 ВДНХ подписала соглашение и два меморандума с регионами

15 июня на полях XXVI Петербургского международного экономического форума генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Карелия и меморандумы о сотрудничестве и взаимодействии с правительствами Республики Калмыкия и Кировской области.

Согласно соглашению о сотрудничестве между ВДНХ и Правительством Республики Карелия стороны установили партнерские отношения и будут осуществлять комплексное сотрудничество в рамках проведения совместных мероприятий на территории Выставки достижений народного хозяйства. Подписи на документе поставили генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Также были подписаны меморандумы с Правительством Кировской области и Правительством Республики Калмыкия. Оба документа направлены на установление партнерских отношений и развитие эффективного сотрудничества между сторонами в целях реализации проекта «Регионы: открытие». В подписании приняли участие губернатор Кировской области Александр Соколов, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

В рамках соглашения и меморандумов стороны будут вести работу по созданию экспозиций, направленных на знакомство жителей и гостей столицы с историей, культурой, экономическими достижениями и туристическим потенциалом регионов на территории Выставки достижений народного хозяйства.

«ВДНХ всегда была местом, где регионы демонстрировали наиболее значимые достижения. В дальнейшем такие достижения становились гордостью целой страны. Наши сотрудничество — символ продолжения этой традиции. Каждый регион вскоре сможет открыть собственное временное представительство на территории Выставки и показать, как он живет и чем гордится. В свою очередь, ВДНХ в рамках реализации проекта «Регионы: открытие» поможет гостям заново открыть для себя нашу огромную страну во всем ее богатстве и великолепии», — отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Проект «Регионы: открытие», реализуемый на ВДНХ, дает возможность всем субъектам Российской Федерации открыть собственное представительство в павильоне «Рабочий и колхозница». Каждый из регионов будет использовать эту возможность для демонстрации своих достижений в социально-экономической и культурной сферах. В 2022 году также в рамках Петербургского международного экономического форума в ходе подготовки к проекту были подписаны соглашения о сотрудничестве с правительствами Рязанской области и Республики Ингушетия.

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