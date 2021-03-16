Традиционная ежегодная встреча членов Международного Сообщества чеховских музеев и библиотек пройдет в онлайн-формате

17 и 18 мар­та 2021 года прой­дёт четыр­на­дца­тая по сче­ту встре­ча чле­нов Меж­ду­на­род­но­го Сооб­ще­ства чехов­ских музеев и биб­лио­тек, в кото­рой при­мут уча­стие дирек­то­ра и веду­щие сотруд­ни­ки всех чехов­ских музеев мира и чехов­ских биб­лио­тек Рос­сии. На этот раз встре­ча прой­дет в режи­ме онлайн-кон­фе­рен­ции. Ее спе­ци­аль­ны­ми гостя­ми ста­нут чле­ны Гер­ман­ско­го Чехов­ско­го Обще­ства. Коор­ди­на­то­ром рабо­ты кон­фе­рен­ции высту­пит музей-запо­вед­ник А.П. Чехо­ва «Мели­хо­во».

В повест­ке кон­фе­рен­ции – пре­зен­та­ция меро­при­я­тий, выста­воч­ных, изда­тель­ских и куль­тур­но-про­све­ти­тель­ских про­ек­тов музеев и биб­лио­тек, при­уро­чен­ных к 160-летию со дня рож­де­ния А.П. Чехо­ва и реа­ли­зо­ван­ных в Рос­сии и за рубе­жом в 2020 году.

Меж­ду­на­род­ное Сооб­ще­ство чехов­ских музеев и биб­лио­тек орга­ни­зо­ва­но в 2007 году и вклю­ча­ет все восемь чехов­ских музеев мира (Таган­рог­ский госу­дар­ствен­ный лите­ра­тур­ный и исто­ри­ко-архи­тек­тур­ный музей-запо­вед­ник, Отдел ГМИРЛИ «Дом-музей А.П. Чехо­ва», Лите­ра­тур­но-худо­же­ствен­ный музей кни­ги А.П. Чехо­ва «Ост­ров Саха­лин» (Южно-Саха­линск), Исто­ри­ко-лите­ра­тур­ный музей «А.П. Чехов и Саха­лин» (Алек­сан­дровск-Саха­лин­ский), Мемо­ри­аль­ный дом-музей А.П. Чехо­ва в г. Сумы (Укра­и­на), Крым­ский лите­ра­тур­но-худо­же­ствен­ный мемо­ри­аль­ный музей-запо­вед­ник (Ялта, Гур­зуф), Лите­ра­тур­ный музей «Чехов­ский салон» в Баден­вей­ле­ре (Гер­ма­ния), ГЦТМ име­ни А.А. Бахру­ши­на, а так­же чехов­ские биб­лио­те­ки Моск­вы, Под­мос­ко­вья (Ист­ра), Яро­слав­ля и Сахалина.

Еже­год­ные встре­чи руко­во­ди­те­лей и веду­щих сотруд­ни­ков чехов­ских музеев и биб­лио­тек содей­ству­ют под­дер­жа­нию и раз­ви­тию раз­но­сто­рон­не­го про­фес­си­о­наль­но­го и меж­ду­на­род­но­го сотруд­ни­че­ства, спо­соб­ству­ют воз­ник­но­ве­нию и реа­ли­за­ции сов­мест­ных про­ек­тов, дают воз­мож­ность полу­чать инфор­ма­цию о теку­щем состо­я­нии дел в орга­ни­за­ци­ях – чле­нах Сооб­ще­ства из «пер­вых рук».

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