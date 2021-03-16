Традиционная ежегодная встреча членов Международного Сообщества чеховских музеев и библиотек пройдет в онлайн-формате

17 и 18 марта 2021 года пройдёт четырнадцатая по счету встреча членов Международного Сообщества чеховских музеев и библиотек, в которой примут участие директора и ведущие сотрудники всех чеховских музеев мира и чеховских библиотек России. На этот раз встреча пройдет в режиме онлайн-конференции. Ее специальными гостями станут члены Германского Чеховского Общества. Координатором работы конференции выступит музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».
В повестке конференции – презентация мероприятий, выставочных, издательских и культурно-просветительских проектов музеев и библиотек, приуроченных к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова и реализованных в России и за рубежом в 2020 году.
Международное Сообщество чеховских музеев и библиотек организовано в 2007 году и включает все восемь чеховских музеев мира (Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, Отдел ГМИРЛИ «Дом-музей А.П. Чехова», Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск), Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин» (Александровск-Сахалинский), Мемориальный дом-музей А.П. Чехова в г. Сумы (Украина), Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник (Ялта, Гурзуф), Литературный музей «Чеховский салон» в Баденвейлере (Германия), ГЦТМ имени А.А. Бахрушина, а также чеховские библиотеки Москвы, Подмосковья (Истра), Ярославля и Сахалина.
Ежегодные встречи руководителей и ведущих сотрудников чеховских музеев и библиотек содействуют поддержанию и развитию разностороннего профессионального и международного сотрудничества, способствуют возникновению и реализации совместных проектов, дают возможность получать информацию о текущем состоянии дел в организациях – членах Сообщества из «первых рук».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.