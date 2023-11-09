XX Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» раздал награды 7 ноября 2023 года. Обладателями Гран-при и приза «За лучший дебютный фильм» стали дебютанты, выпускники ВГИКа. Торжественная церемония награждения состоялась в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Награды вручил председатель жюри Владимир Машков.

Гран-при удостоился фильм «У самого Белого моря» - совместный проект продюсерского центра «ВГИК-Дебют» и киноконцерна «Мосфильм», созданный при поддержке Министерства культуры РФ. Автор сценария и режиссер картины - дебютант, выпускник ВГИКа Александр Зачиняев (курс В.И. Романова и В.С. Калинина).

«У самого Белого моря» - история мальчика, отец которого утонул в море. Главный герой ищет справедливости, и поиски приводят его на остров, где мальчик оказывается «заперт» вместе с еще двумя героями — дедом Николаем (Борис Галкин), и полицейским Андреем (Дмитрий Куличков). Роль еще одного персонажа, подростка-бунтаря Сани, исполнил молодой актер Никита Манец. Продюсеры проекта - Владимир Малышев, Федор Попов, Карен Шахназаров.

Вторую значимую награду фестиваля «Лучезарный Ангел» - «За лучший дебютный фильм» - получила подростковая драма «Ада» режиссера Станислава Светлова, также выпускника ВГИКа (мастерская Владимира Меньшова).

Фильм показывает историю взросления 12-летней девочки (Мария Кожуханцева) и ее мамы, живущих в маленьком городке на берегу реки. Продюсеры проекта - Владимир Малышев, Федор Попов.

Ранее «Ада» представляла Россию на 4-м Международном фестивале детского кино в Пекине, где была удостоена приза «За лучший полнометражный фильм». Кроме того, картина стала победителем «Voices», Казанского международного кинофестиваля и многих других киносмотров.

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