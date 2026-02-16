Оплата публикаций

Россияне всё чаще выбирают «кино для ушей»

Музыкальный сервис Звук зафиксировал заметный сдвиг в привычках слушателей: в 2025 году россияне стали в два раза чаще включать подкасты и аудиосериалы. За год аудитория, которая ежемесячно слушает немузыкальный контент, выросла вдвое, а сама библиотека сервиса — на треть.

Музыка по-прежнему задаёт ритм сервиса Звук, но рядом с плейлистами всё увереннее встают истории, голоса и сюжеты. Их включают по дороге на работу, во время пробежки и перед сном — там, где раньше была пауза.

Аудиосериалы — новый способ сделать момент ярче

Главное открытие года — аудиосериалы. Каждый четвёртый пользователь немузыкального контента в Звуке начал знакомство с форматом именно с них.

Аудиосериал — это не подкаст и не аудиокнига. Скорее, «киносериал для ушей»: сквозной сюжет c эпизодами, актёрская игра, музыка и саунд-дизайн. Формат, который легко превращает поездку в метро в полноценное переживание.

В 2025 году слушатели немузыкального контента чаще всего выбирали в сервисе Звук:

  • романтическое фэнтези «Искра вечного пламени» от Пенн Коул,
  • мистический хоррор-детектив «Марголеана» Евгения Гаглоева,
  • исторический нарративный подкаст «Назад в прошлое» от студии Терменвокс.

Аудиокниги: классика без пыли

В выборе аудиокниг россияне в 2025 году не ограничивали себя жанрами. Классика, фэнтези, хоррор, научная фантастика и нон-фикшн шли на равных — как разговор эпох в одном плейлисте.

Лидером рейтинга аудиокниг стала «Искра вечного пламени» Пенн Коул. Следом — два тома «Марголеаны». За ними идут «Война и мир» Толстого и «Мастер и Маргарита» Булгакова: школьную программу, кажется, всё чаще проживают на слух.

Во второй половине топа — «Дюна» Фрэнка Герберта, «Преступление и наказание» Достоевского и «Евгений Онегин» Пушкина. Классика и фантастика в аудиоформате не спорят — они усиливают друг друга.

Рейтинг дополнили нон-фикшн «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира и сборник рассказов Евгения Гришковца «Порядок слов», особенно точно звучащий в авторском исполнении.

Подкасты: семейный формат выходит в топ

В подкастах уверенно лидирует семейная аудитория: три из пяти самых популярных категорий связаны с детским контентом. Чаще всего в Звуке слушали подкасты о детях и семье, творчестве, обществе и культуре, истории и юморе.

Абсолютный лидер года — «ХРУМ или Сказочный Детектив» от Детского радио. За ним — «СоюзМультИстории. Простоквашино», а третье место занял «Веснушка и Кипятоша. Новые приключения»..

Взрослая аудитория отправила в топ «Рассказы из Русской Истории» Владимира Мединского и шоу «Сергей Стиллавин и его друзья» на Радио Маяк. У этих подкастов – четвертое и пятое место в рейтинге популярности.

Следом идут нарративный подкаст «Назад в прошлое» (совместный проект Звука и студии Терменвокс) и «Женский Стендап» и «Страшные? Истории»: юмор и хоррор уверенно наращивают аудиторию в аудиоформате.

«Аудиоконтент легко встраивается в повседневность — достаточно нажать play, когда провести время с пользой: в пробке, на прогулке, в домашней рутине. Но самое интересное — как именно люди приходят в этот формат. Аудиосериалы стали идеальной точкой входа: эпизод раз в неделю, хронометраж до часа, профессиональная постановка и сильный звук. Это уже не фон, а полноценное переживание. Каждый четвёртый пользователь немузыкального контента в Звуке начал именно с аудиосериалов — и остался», — говорит директор по контенту музыкального сервиса Звук Катя Кляйн.

