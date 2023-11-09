Студенты Финансового университета представляют на Финополисе свой проект под названием «Сервис универсальных платежей «СБП СУП»». Проект стал финалистом конкурса «Создай свой стартап», который Росбанк проводит совместно с Финансовым университетом. Студенты впечатлили жюри, придумав финансовый сервис, который позволит пользоваться сервисом СБП без интернета. Таким образом, пользоваться СБП смогут обладатели не только смартфонов, но и кнопочных телефонов, а также те, у кого нет интернета. Студенты предлагают реализовать Систему быстрых платежей с помощью технологии сотовых операторов Mobile Connect. Это глобальный стандарт всемирной ассоциации GSM (GSMA) идентификации абонентов и авторизации ими транзакций. Эта технология не требует интернета, и на ее базе уже работает бесплатный для всех абонентов кросс-операторский продукт Мобильный ID.

«В России порядка 20% жителей РФ (около 30 млн человек) не пользуются смартфонами, соответственно сервис СБП для них недоступен. В некоторых частях страны плохо работает интернет, при этом сотовая связь остается доступной. Преимуществами проекта являются безопасность и удобство осуществления быстрых платежей даже в тех населенных пунктах, где отсутствует стабильный интернет и не распространены смартфоны. Решение может быть интересно банкам, мобильным операторам, представителям малого и среднего бизнеса», − отметила директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей.

По подсчетам авторов проекта, в год «СБП СУП» может принести порядка 75 млрд руб. участникам (СБП, банки, операторы) при достижении 5% в обороте от всех платежей. Авторы проекта получили грант от Росбанка на развитие своего перспективного решения.

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