«Я буду помнить»: премьера многосерийной мелодрамы

В эфире телеканала «Россия» премьера многосерийной мелодрамы «Я буду помнить». Главные роли в картине исполняют Ольга Павловец, Андрей Фролов, Татьяна Бабенкова, Александр Константинов, Владимир Стержаков, Олег Алмазов и другие. Режиссер – Роман Просвирнин.

По сюжету фильма кажется, что жизнь учительницы рисования Риты Говоровой (Ольга Павловец) удалась. На деле – женщина уже давно мечтает о детях, но ее муж Дима (Александр Константинов) против. Устав от бесконечных ссор, Рита улетает в Сибирь, но ее вертолет терпит крушение в тайге. Дима бросается на поиски жены, в этом ему помогает следователь Ирина Филатова (Татьяна Бабенкова). Рите удается спастись, но в результате пережитого стресса она теряет память. Женщину без сознания находит местный охотник Матвей Калугин (Андрей Фролов) и привозит ее в глухое село. Теперь у Риты может начаться новая жизнь, вот только во время катастрофы у нее случайно оказывается краденый алмаз, а по следу уже идут контрабандисты.

«У нас в проекте удивительный симбиоз сразу нескольких жанров: здесь и приключения, и бандиты, и, конечно же, любовная линия, как нравится нашим зрителям. Место, в котором проходили съемки, должно играть само. Мы снимали на Кубани, в удивительных морских пейзажах! К этому добавятся сам сюжет и игра артистов. С Ольгой Павловец мы работаем уже достаточно давно, чувствуем друг друга на расстоянии», — рассказывает режиссер Роман Просвирнин.