«Я календарь переверну»: свадебная комедия «Третье сентября»

В проекте сыграли Павел Рассомахин, Арина Постникова, Максим Лагашкин, Павел Деревянко, Михаил Шуфутинский и Ольга Дибцева.

В музыкальной комедии «Третье сентября», основанной на тексте песни Михаила Шуфутинского, главный герой сериала (Павел Рассомахин) вынужден раз за разом переживать день собственной свадьбы, назначенной на самую «мемную» дату календаря, и пытаться удержать невесту (Арину Постникову) от побега. Проект создан компанией «Медиаслово», совместно с онлайн-кинотеатром Кинопоиск и телеканалом ТНТ. «Третье сентября» давно уже стал не просто хитом 90-х, а настоящим культурным явлением, поэтому не обойдется и без появления на экране Михаила Шуфутинского.

«Я с радостью и большим энтузиазмом отношусь к мему про 3 сентября, который стал популярным благодаря исполненной песне и нашёл место в сериале. Мне это нравится, это всё симпатично. Поэтому я с удовольствием согласился принять участие в этом проекте. Мой герой, которого я сыграл в сериале, – это целиком задумка сценаристов, с которой согласился. Машину я водил и вожу всю жизнь, поэтому сыграть водителя было не так трудно. Вот разговаривать за рулём иногда сложно, но ничего страшного, вроде как всё получилось. Мы сразу поймали общую волну со всей съёмочной командой, которая работала от души и на высочайшем уровне. Надеюсь, что зрителям понравится наша история», – рассказывает Михаил Шуфутинский.

Помимо Павла Рассомахина («Камера! Мотор!») и Арины Постниковой («Война семей»), в сериале также снялись Максим Лагашкин («Жуки»), Павел Деревянко («Беспринципные»), Алика Смехова («Онлайф»), Ольга Дибцева («Нереалити»), Юлия Топольницкая («Вика-Ураган»), Максим Белбородов («Казачок»), Александр Колесников («Отмороженные»), Марина Доможирова («Беспринципные»), Анатолий Журавлев («Телохранители»), Виктор Низовой («Стрим») и другие актеры.