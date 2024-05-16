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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ВТБ оказал поддержку премьерному показу фильма «Огненный лис»

editor
By editor
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огненный лис

Фильм основан на реальной истории и был снят в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

«Охрана природы и сохранение биоразнообразия нашей страны — одна из задач социально ответственного бизнеса. «Огненный лис» наглядно показывает богатство, которым мы гордимся и дорожим. Фильм стал настоящим творческим экспериментом, который сочетает реалистичность документального и зрелищность художественного кино», — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

«Огненный лис» отличается от документальных и научно-популярных фильмов, это картина о природе с использованием приемов художественного кино, она заставляет зрителя эмоционально воспринимать жизнь дикой природы и проникаться тем, насколько важно сохранять ее в нетронутом виде.

Фильм рассказывает непридуманную историю лиса Ветра, который сталкивается с множеством трудностей и должен проявить силу характера. В детстве родители и братья героя погибли от лап медведя, Ветру приходится становиться самостоятельным, чтобы выжить в суровых условиях Камчатки и позже защитить уже свою семью.

Семейный характер фильма был определен изначально. Авторами картины выступила семейная пара – 26 месяцев Дмитрий и Анна Шпиленки жили в Кроноцком заповеднике и снимали материалы для картины. Всего за время создания фильма было организовано три длительных экспедиции.

«Отсмотреть материал и сделать из него сценарий было трудно даже физически. Героя мы рассмотрели не сразу, долгое время думали, что главной героиней будет Лава. Но у нее в жизни не случилось испытаний, истории преодоления. В итоге получился Ветер, который за три года на наших глазах превратился в настоящего героя. Мне хотелось, чтобы зритель понял — несмотря на то, что мы не идеальны, мы можем реализовать свои шансы, добиться любви и быть счастливыми», — сказала автор сценария Анна Шпиленок.

Социальная ответственность ВТБ – ключевой элемент культуры банка, часть ДНК бизнес-структуры. ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей в интересах национального проекта «Культура».

Фото – кадр из фильма «Огненный лис», Кинопоиск

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