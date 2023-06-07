«Я пробовался на две роли». Стало известно, кого Влад Соколовский сыграет в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, актёр и телеведущий Влад Соколовский сыграет в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Ранее в сети появился информация, что именно Соколовскому досталась главная роль в самом ожидаемом проекте года. На фоне этих слухов сам актёр решил подробнее рассказать о своём персонаже.

«Я пробовался на две роли: главного героя и его лучшего друга Олега. Внутренне я и сам чувствовал, что мне больше по душе персонаж Олега. Этот герой мне сразу откликнулся. Он мне понятен, ведь сарказм и юмор в целом мне очень присущи. И в сериале это как раз зона ответственности моего героя. Мне нравятся персонажи, которые разбавляют общую волну, и Олег именно такой», – рассказывает Влад.

По словам Соколовского, его версия персонажа будет сильно отличаться от турецкого варианта, и от этого все только выиграют. То же самое касается и сериала в целом.

«В России и Турции совершенно разный менталитет. Нашу версию имеет смысл смотреть, потому что по сути это совершенно другие герои, другая эстетика, более понятный юмор и трактовка человеческих взаимоотношений. Это как сравнить китайские пельмени с нашими сибирскими! И то, и то вкусно, но совершенно по-разному. Так что мы постараемся сделать вкуснее!» – констатирует актёр.

Ранее стало известно, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, а Максим Белбородов исполнит роль антагониста. Также к проекту присоединился Лео Канделаки, однако его роль создатели сериала не называют. Также до сих пор остаётся загадкой, кто воплотит на экране российские версии Серкана Болата и Эды.

Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.

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