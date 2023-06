БАЗЕЛЬ (Швейцария): MATIUSH FIRST. Refraction: Are your eyes soaking?

Voskhod в витринах своей галереи открывает новый выставочный проект Refraction. Are your eyes soaking? Он объединил несколько работ Matiush First. Художница и сторонница визуального мышления сравнивает визуальное восприятие с особым видом психической деятельности и изучает то, как оно меняется под влиянием технологий и культуры. Идея проекта появилась в резиденции Atelier Mondial в Базеле, организованной при поддержке Pro Helvetia в 2022 году.

Выставка иллюстрирует явление преломления – физическое явление, когда световая или звуковая волна изгибается, проходя через определенную среду и меняясь под воздействием коэффициента преломления или скорости. Чтобы противостоять этой трансформации, Matiush First воспроизводит цифровое изображение с помощью аналоговых инструментов, например, рисунка на бумаге. Используя эстетику цифрового носителя, художница стремится восстановить физический, осязаемый опыт зрения. Концепция тактильного взгляда, разработанная Лаурой Маркс, подчеркивает взаимосвязь между нашим взглядом и видимым, а также взаимодействие с изображением через другие чувственные ощущения.

Эффект приближения (zoomed gaze), увеличенного многократно изображения, доминирует в витрине галереи Voskhod. Эффект близости, который возникает при этом, позволяет сократить дистанцию с изображением настолько, что границы видимого размываются. При увеличении масштаба цифрового изображения мы погружаемся в мир фрагментов, пикселей и частиц, которые собираются вместе, чтобы создать единое целое. Однако в этот же момент мы оказываемся обмануты. Matiush First создает пространство, где отраженные образы Базеля растворяются и смешиваются, теряя свою четкость в текучей среде, а наше восприятие подвергается проверке.

Галерейная витрина, расположенная между почтовым отделением и вокзалом, становится свидетелем потока информации и людей. Движение частиц, перенос элементов напоминает воду, протекающую по городским трубам и повторяющую поток данных, связывающих нас с информационной средой. Это пространство, где физическая и цифровая реальности переплетаются, создавая новые смыслы и формы восприятия. Фрагментация изображения, которое мы видим на выставке Refraction. Are your eyes soaking?, указывает на нестабильность и динамический характер информационного потока, который окружает нас. Мы сталкиваемся с фрагментами и разрозненными элементами, которые мы собираем и восстанавливаем с помощью нашего зрения.

Инструменты, которые становятся продолжениями наших тел, неизбежно перестраивают структуру наших действий и мыслей. Призрачная линия соприкосновения с интерфейсами смещается внутрь сознания, размываясь подобно хроматической аберрации. Мне интересно наблюдать за тем, как это может переворачивать работу воображения и чувствования, смещать акценты внимания. Мы учим машины нашему опыту, взамен они наполняют нас своим видением. Синтетический слепок с реальностью постоянно генерируется из частичек человеческих и нечеловеческих взглядов в нас как симуляция жидкости в доменах в программах для трехмерного моделирования. Витрина галереи Voskhod стала для меня отличной метафорой такого домена, – рассказывает художница Matiush First.

Matiush First. Matiush First (Валерия Кузнецовa), 1994 г.р., художница, визуальный мыслитель из Екатеринбурга, в настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге. В своей практике она исследует визуальное восприятие как специфическую умственную деятельность и то, как оно меняется под влиянием технологий и культуры. Училась в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи,скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (Санкт-Петербург), участвовала в серии мастер-классов по гравюре в Университете искусств Мусасино (Токио) и многочисленных групповых выставках. Ее последняя персональная выставка “Настройки по умолчанию” состоялась в Музее АРТ4 в Москве (2022). Идея проекта Refraction. Are your eyes soaking? появилась в резиденции в Atelier Mondial (Базель) при поддержке Pro Helvetia в 2022 году.

Куратор: Юлия Фиш. Выставка подготовлена при поддержке LAF (Limonov Art Foundation).

Когда? 11 – 20 июня 2023 года.

Где? Галерея Voskhod, Post-Passage 9, Базель, Швейцария (вход со стороны Peter-Merian Strasse). Проект будет представлен в дни проведения Art Basel 2023.

