«Я точно выпущу супер крутой альбом…» – EMZEE выпустила новый трек в поддержку женщин

Каждая девушка мечтает о настоящем счастье, но, как известно, это понятие комплексное, включающее в себя и уютный дом, и любимую семью, преданных друзей, работу мечты и, конечно же, хобби, которое приносит не только удовольствие, но и наполняет жизнь смыслом. Молодая исполнительница EMZEE на своем примере показывает, как все это можно воплотить в реальность. В интервью певица делится секретами своего вдохновения и творчества.

– EMZEE, привет. Совсем недавно у тебя вышел трек. Расскажи о чем он?

– Песня про то, чтобы не быть слабаком, бороться и иметь свое мнение. Она помогает одним людям пережить сложный период жизни, а другим просто дарит вдохновение.

– EMZEE — это псевдоним? Если да, то почему именно такой?

– Мне не хотелось придумывать что-то сверхъестественное и сложное, все просто: меня зовут Маша Журавлева (Masha Zhuravleva), выходит, мой псевдоним — это сочетание моих инициалов, буквы «M» и «Z».

EMZEE — просто, звучно, красиво и броско. Это и есть настоящая я, не хотелось придумывать что-то новое, поэтому я сделала из своего имени более интересный, сценический вариант.

– По твоей страничке в Инстаграм можно понять, что ты любишь путешествовать. Какая страна запомнилась тебе больше всего?

– Путешествия можно смело назвать моим хобби. Я считаю, что каждый человек должен повидать мир, побывать в разных странах и познакомиться с другими культурами и народами, чтобы знать, чем люди живут, как контактируют, какую религию исповедуют — изучить все от истории до искусства.

Мне сложно выделить одну самую полюбившуюся мне страну — все хороши по-своему, но больше всего мне запомнилась недавняя поездка в Мексику: это вообще отдельный мир, другие люди. Все счастливы и приветливы, природа поражает своими безграничными красотами (бесконечные лагуны, храмы и пирамиды), плюс ко всему там нереально вкусная, местная еда. Мне кажется, я бы точно смогла там жить. Безумно скучаю и точно туда еще вернусь.

– Твой дебютный трек — это послание, а кому оно адресовано?

– Трек адресован прежде всего девушкам. Он про то, что нужно быть сильной несмотря ни на что, не обесценивать себя, любить, не зависеть от мнения окружающих (особенно мужчин), не подстраиваться под выдуманные стандарты и верить в свои силы. Мы — женщины, мы сильные и можем при необходимости легко добиться цели, это нужно помнить каждый день.

Мы можем добиться успеха, если задаться целью, работать и посвящать любимому делу время.

Это и есть мой посыл в творчестве: не надо страдать по мужчинам или по каким-либо другим причинам. Нужно наслаждаться жизнью, пробовать новое и ни в коем случае ничего не бояться!

– Почему вы выбрали именно стиль RNB?

– Мне очень близок этот стиль: это не рэп, не попса и даже не джаз. Ритм энд блюз берет свое начало в музыке афроамериканцев, включая элементы блюза. Он мелодичный, под него здорово двигаться и ему можно легко подпевать. Плюс на самом деле в России мало таких смелых девушек, которые выбирают в музыкальные спутники R&B, ведь он гораздо сложнее, чем обычная поп-музыка с прямой бочкой.

Это то, что мне, во-первых, по душе. Во-вторых, это тренд, который держится не одно поколение. Все слушают R&B дома, за городом, в гостях, на вечеринке и в ресторане. Это стиль жизни.

– Поделитесь вашими планами на будущее?

– На самом деле, планы у меня грандиозные. Я точно выпущу супер крутой альбом и обязательно сделаю фиты и коллаборации с другими исполнителями.

А совсем недавно к нам пришла безумная идея, можно сказать, совместить несовместимое в творчестве, в музыке. Теперь с командой решаем как все реализовать, как сделать так, чтобы задумка превратилась в реальность. Следите за новостями!

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.