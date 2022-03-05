«SoundOut». История о молодых талантах

Фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «SoundOut» завершает прием заявок на участие в новой просветительской программе для юных музыкантов. За два года, с момента основания фонда, его команда организовала уже несколько проектов, поддерживающих юные дарования в Москве и регионах России. Но то, что делают для начинающих музыкантов учредители фонда Антон и Елена Мойсеенко – не просто просветительская работа. С ними мы поговорили о проектах фонда, сложностях и его друзьях.

Елена и Антон Моисеенко, учредители Фонда культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «SoundOut». Фото – Анна Селипанова

– В феврале у «SoundOut» уже традиционно проходит концерт выпускников программы фонда. В этом году его перенесли, но он все же состоится чуть позже. Кого можно будет услышать на концерте теперь уже весной?

Елена: «Диалоги о камерной музыке и не только» — концерт наших стипендиатов: кларнетистов Анны Старковой, Анны Петровой, Вазгена Юсупова, пианистов Марии Кальяновой и Софии Складанной, скрипача Александра Аморос-Короткова.

– «SoundOut» частный фонд, с 2020 года помогающий юным исполнителям начать свой путь в большой музыке. Главная мотивация для вас как создателей фонда, кажется на поверхности: открыть новые возможности для ребят…

Елена: Не просто открыть для начинающих артистов возможность выступать и совершенствовать свое мастерство, а сделать так, чтобы для них это было бесплатно. Любой конкурс, любые мастер-классы – везде есть вступительные взносы, но не всегда у студентов или у школьников есть деньги на то, чтобы внести такой взнос. Поэтому все наши программы для юных музыкантов бесплатны. Расходы по организации мастер-классов и концертов, на которых играют выпускники наших программ, оплачивает фонд.

– Очевидно, что самый непростой вопрос – финансирование.

Елена: Для любого фонда, любой благотворительной организации, основной вопрос: где взять деньги? Фонд существует и даже если ничего не происходит, все равно есть финансовая нагрузка: надо платить зарплату сотрудникам, платить налоги и так далее. При этом, получить финансовую поддержку, когда ты молодой фонд, очень сложно. Объективно, у тебя меньше шансов, чем у тех, кто существует давно. Плюс, когда фонд возглавляет какое-то медийное лицо, это тоже играет роль в его продвижении. То есть, есть своя конкуренция.

Гранты молодому фонду тоже получить не очень просто. Но это, скорее, технический момент. Сначала нужно подождать, когда некоммерческой организации исполнится год и показать, что ты сделал, а чтобы что-то сделать, нужны средства.

Антон: Все, что мы можем вложить в развитие своего фонда сами – мы вкладываем. Плюс у нас есть друзья, которые помогают, есть пожертвования. Недавно писатель Эрнст Галлингер привез в фонд часть тиража своих книг и просто подарил их ним. Разрешил продавать, а вырученные средства оставить на развитие фонда. То есть, добрые и прекрасные люди очень помогают.

Если ты берешься за благотворительную работу, то путь этот непростой, но все равно то, что ты делаешь, приносит огромное удовольствие.

– Есть что-то, что серьезно помогло бы в вашей работе?

Антон: Наличие своего помещения.

Учитель и ученик. Фото — Алла Вельц

Елена: Это может быть небольшой зал, где есть инструмент и места для зрителей. Вот представьте: чтобы организовать мастер-классы по камерной музыке этой весной, мы год общались с разными площадками в Москве. Занятия проходят в течение недели. Если платить за площадку – это большие деньги для благотворительного фонда.

– Друзья фонда – кто они?

Елена: Лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных пианистка Фатима Дзусова, лауреат международных конкурсов, композитор и дирижер, солист Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана виолончелист Антон Булкин и другие коллеги – те, кто с нами играл и играет. Александра Соломина – директор детской театральной студии при Малом Театре. В 2021 году для наших ребят давал бесплатный мастер-класс Виталий Писаренко, известный пианист-виртуоз и мой близкий друг.

– Насколько знаю, ваша цель – не только научить начинающих музыкантов мастерски играть.

Елена: Когда мы создавали фонд, идея была в том, чтобы не просто поддержать молодых исполнителей классической музыки, устраивая концерты с их участием и выплачивая стипендию, хотя это само по себе уже прекрасно. Я мечтаю, чтобы учеба для них и для нас, как педагогов, осознавалась как нечто большее – как общий проект, в котором именно совместная работа важна. Поэтому, кстати, наши ребята играют в ансамбле.

– Как ведете отбор дарований, которые станут стипендиатами фонда?

Антон: Объявляем набор на мастер-класс, ребята подают заявку, приходят поучиться и параллельно играют сами, показывая свой уровень. За неделю, пока идут мастер-классы, смотрим, как дети проявляют себя в работе, общаются с педагогами.

Елена: Во время мастер-классов по камерной музыке в марте участники будут играть в ансамблях. Одно из наших главных желаний, чтобы они больше играли камерную музыку. Это очень важно, потому что во время такой совместной игры музыканты взаимодействуют друг с другом.

– Но ведь артист, и это нормально, хочет показать себя, свой индивидуальный талант. А вы говорите про командную работу.

Елена: Да. Потому что эта «командная работа» чаще всего встречается в жизни. Все те, кто хочет стать солистами – это прекрасное желание – не всегда могут осуществить такую мечту. Но это не значит, что быть ансамблистом и играть только камерную музыку – признак плохого музыканта. Наоборот. Это знак высокого качества, потому что в ансамбле ты должен слышать другого или других музыкантов, играющих с тобой в дуэте, трио, квартете или квинтете. На мой взгляд, в ансамбле проявляются лучшие качества музыкантов. Они приобретают умение взаимодействовать не только между собой вербально, но и в музыке. Потому, что если ты играешь, например, с духовым инструментом, то ты должен понимать даже то, когда дышит другой музыкант. Практически, ты должен «дышать» вместе с ним. Пианисты берут звук по-своему, а кларнетист или флейтист должен вдохнуть. Такое понимание и чувствование расширяет твои границы и возможности как артиста. Плюс в ансамбле ребята учатся друг у друга.

Концерт воспитанников фонда. Фото – Никита Михайлов

Само слово «музыкант» и «артист» — синтез разного. Это не просто человек, который выходит и перебирает ноты. Он должен уметь играть в команде, быть начитанным, образованным в широком смысле. Все эти качества, как пазл должны сложиться, чтобы получился хороший результат.

– Это ваш собственный опыт?

Елена: Мы с пианисткой и педагогом фонда Фатимой Дзусовой играем в четыре руки. В четыре руки — это вообще такой жанр…интимный. Потому что, когда двое играют на одном рояле – совсем другое ощущение, чем, если бы они играли на двух роялях. У тебя нет личного пространства: ты бок о бок с другим человеком и вы, как минимум, должны друг другу симпатизировать. А еще есть такое понятие, как прикосновение – фортепианное туше. И оно у всех пианистов разное. Оно формируется в результате многолетней работы и исправить его или подстроиться под кого-то, если у тебя уже сформировано туше, сложно. Когда вы играете в четыре руки на одном инструменте, нужно совпасть в этом прикосновении. Ну и когда ты сидишь за одним инструментом с другим человеком, естественно, ты должен с ним совпадать по музыкальным взглядам. И во многом другом должен совпасть. На наших концертах, кстати, мы рассказываем о тонкостях игры в четыре руки. Но вообще, в целом, если это дуэт или трио, например, люди должны, конечно, понимать друг друга. Музыкальная сыгранность это тоже наработка, которая приходит с годами.

Антон: Думаю, что сыгранность – это не наработка. Это профессионализм плюс совпадение взглядов. Когда есть эти два фактора, сыгрываться уже не нужно.

Елена: Заниматься нужно. Но, одно дело, процесс занятия, а другое – совпадение людей. Это как в жизни: отношениях с друзьями, с семьей. Поэтому, если ты ансамблист, это помогает тебе общаться с людьми не только на языке музыки, но и на вербальном языке.

– Для тех, кто хочет попасть в программы «SoundOut» есть ограничения? По возрасту, например, или числу участников.

Елена: Мы принимаем заявки от музыкантов в возрасте от 10 лет. Сейчас среди наших воспитанников есть и те, кому 20. А вообще, верхнего ограничения по возрасту не вводим. Музыкант учится постоянно.Для музыканта обучение – непрерывный процесс.

Антон: Ближайшие мастер-классы пройдут в 15 по 20 марта в Российском национальном музее музыки и Доме-музее Марины Цветаевой. Ограничений по количеству заявок на участие в них тоже нет. Заявку можно подать на сайте фонда «SoundOut» по 10 марта включительно. Ребята присылают видео – мы смотрим и отбираем самых ярких исполнителей.

– Расскажите о других проектах фонда.

Елена: Мы стараемся придумывать такие концертные программы, чтобы была возможность вовлекать ребят, с которыми работает фонд. Один из таких проектов состоялся осенью – мы устроили коллаборацию с ВТУ им. М.С. Щепкина. Это был музыкальный спектакль, в котором участвовали наши воспитанники и студенты последнего курса училища – будущие выпускники мастерской Бориса Клюева. Артисты читали поэзию серебряного века, мы совместно с заведующей кафедрой сценической речи Натальей Николаевной Штодой подбирали музыку, воспитанники фонда играли.

Мы стремимся, чтобы нашим ученикам было интересно и чтобы они получили разный сценический опыт – могли не только блестяще сыграть, а научились говорить со зрителем. Это не ораторское мастерство. Скорее, это такие навыки, которые помогают преодолевать психологический барьер, страх говорить со сцены, возможность быть более уверенными в себе.

Я прекрасно понимаю, как может себя чувствовать музыкант, который только начинает говорить с публикой. Я сама была в такой ситуации, когда мне было некомфортно говорить.

– За годы работы фонда программа мастер-классов изменилась?

Елена: В этом году мы включили в программу лекцию по искусствоведению. Важно понимать, что «музыкант» — понятие очень широкое. Артист, который выходит на сцену, не может быть внутренне пуст, он должен уметь донести до слушателя и зрителя не только музыку, но и осознавать сам, что значит это послание. Поэтому мы включили в новую образовательную программу лекцию о важности искусства и в жизни музыканта, и в жизни как таковой. Мы добавили встречу с искусствоведом Марией Угольниковой, которая уже проводила вебинары для нашего фонда, писала статьи для нас.

Стипендиаты фонда. Фото — Никита Михайлов

Антон: Но надо понимать, что фонд занимается не только обучением и поддержкой талантливых детей и концертной деятельностью с их участием. У него много направлений. Например, мы стремимся сделать так, чтобы концерты камерной музыки были доступными для публики, сама классическая музыка стала близка. Мы разговариваем со сцены со слушателем перед тем, как играть произведение. Но не раскладываем музыку на атомы: это экспозиция, а это разработка. Наоборот, понятным для всех языком рассказываем о композиторе, эпохе, когда он жил и творил, о самой музыке, которую сочинял, и которую мы играем.

Елена: Наши концерты играют просветительскую роль. «SoundOut» – это фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов и нам важно, чтобы люди как можно чаще приходили на концерты и узнавали, что классическая музыка – это не сложно, что ее не надо каким-то особым образом постигать, чтобы они получали удовольствие от того, что она есть в их жизни.

– Когда можно прийти на такой концерт «SoundOut»?

Елена: 25 марта планируем провести благотворительный концерт в доме-музее Марины Цветаевой. Все средства, вырученные от продажи билетов, направим на работу фонда.

Беседовала Елена РЫЛЕНКОВА

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