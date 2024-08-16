Любовь не знает зла: Арина Войтенко выпустила трек о настоящих чувствах

Певица Арина Войтенко представила свой новый релиз под загадочным названием «Миражи». Это песня о чистой любви, которая не причиняет боли, ничего не требует взамен и не хранит в душе зла. Арина показывает своё видение безответных чувств, когда вместо страданий и слёз героиня выбирает просто любить и быть рядом, пусть даже на расстоянии.

Чувства не всегда могут быть взаимными и не каждая влюбленность перерастает в роман — героиня понимает это, отпуская того, кому принадлежит её сердце. Но она хочет остаться в жизни любимого хотя бы как призрачный мираж — наблюдать со стороны, оберегать его своими чувствами и приходить на помощь, если он попросит.

«Если вдруг погаснет свет, просто позови меня в ночи…», — девушка открыта, не строит иллюзий, идет своим путём, но её всемогущая любовь способна на чудеса, даже если она и безответная.