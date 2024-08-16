РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиЛюбовь не знает зла: Арина Войтенко выпустила трек о настоящих чувствах

Любовь не знает зла: Арина Войтенко выпустила трек о настоящих чувствах

editor
By editor
85
арина войтенко

Певица Арина Войтенко представила свой новый релиз под загадочным названием «Миражи». Это песня о чистой любви, которая не причиняет боли, ничего не требует взамен и не хранит в душе зла. Арина показывает своё видение безответных чувств, когда вместо страданий и слёз героиня выбирает просто любить и быть рядом, пусть даже на расстоянии.

Чувства не всегда могут быть взаимными и не каждая влюбленность перерастает в роман — героиня понимает это, отпуская того, кому принадлежит её сердце. Но она хочет остаться в жизни любимого хотя бы как призрачный мираж — наблюдать со стороны, оберегать его своими чувствами и приходить на помощь, если он попросит.

«Если вдруг погаснет свет, просто позови меня в ночи…», — девушка открыта, не строит иллюзий, идет своим путём, но её всемогущая любовь способна на чудеса, даже если она и безответная.

Предыдущая статья
«Когда уже Мартин допишет книгу»: что спрашивают у нейросетей Яндекса о «Доме Дракона»
Следующая статья
Elizabett, Tamik — «Не в сети». Новый релиз на лейбле Riki Music

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru