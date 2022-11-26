Дубай впервые встречает Russian Film Festival

В программе дней российского кино – новая российская анимация, комедия «Молодой человек», фантастический триллер «Спутник» и балетная драма «Большой».

​​​​​​​С 25 по 27 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах впервые состоится Russian Film Festival. На бесплатных показах в кинотеатре Reel Cinemas в Dubai Mall местные зрители смогут увидеть шесть российских разножанровых картин. В рамках Russian Film Festival состоится международная премьера мультфильма «Чинк: хвостатый детектив» – первого в мире полнометражного анимационного фильма, созданного полностью на игровом движке, применяемом для разработки компьютерных игр. Также будут представлены анимационные фильмы «Финник» и «Фиксики против кработов», фантастический триллер «Спутник», комедия «Молодой человек» и драма «Большой».

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто: «Мы рады впервые привезти Russian Film Festival в Дубай и организовать фестиваль именно в офлайн-формате, чтобы жители и гости города могли посмотреть картины на большом экране. Программа Russian Film Festival позволит представить российский кинематограф во всем его разнообразии. Это и анимация с применением инновационных технологий, и зрелищная фантастика со спецэффектами, и драма про мир балета, и комедия про конфликт поколений. Хочу подчеркнуть, что половина из представленных картин – именно анимация. Этот жанр популярен в регионе MENA, и российскую анимацию отличает высокое качество; наши мультфильмы пользуются любовью миллионов маленьких зрителей во многих странах мира. Russian Film Festival приезжает в регион MENA в этом году уже в третий раз – до этого мы с успехом провели дни российского кино также в Иордании и Бахрейне. Надеюсь, что в Дубай столь же тепло встретит наши фильмы. В эти дни мы широко представляем российскую киноиндустрию в регионе MENA: наши компании также представили свои проекты 23-24 ноября на Дубайском международном рынке контента DICM».

Впервые в рамках Russian Film Festival в Дубае широкой международной аудитории будет представлен новый анимационный фильм «Чинк: хвостатый детектив» от киностудии «Союзмультфильм» и компании Magic Factory. Важной особенностью ленты является технология производства: это первый полнометражный анимационный фильм, созданный полностью на движке, применяемом для разработки компьютерных игр.

«Я не побоюсь назвать это кино действительно новаторским не только для России, но и для всего мира, - сообщила продюсер картины Лика Бланк, - В проекте соединились передовые компьютерные технологии, искусственный интеллект, магия человеческого движения. Однако, прежде всего, наша команда хотела создать увлекательное, насыщенное приключениями кино для всей семьи. Это история с одной стороны о безудержном детском желании познавать мир, исследовать и учиться на собственных ошибках, а с другой – о том, как важно давать ребенку право ошибаться, но при этом вовремя помочь и поддержать».

Программа Russian Film Festival в Дубае:

«Чинк: хвостатый детектив» (реж. Григорий Вожакин, 2022 г.) – российский полнометражный анимационный фильм совместного производства студии «Союзмультфильм» и компании «Magic Factory», основанный на мультсериале «Тайны медовой долины» и сочетающий в себе два популярных жанра – детектив и комедию. Картина произведена в сопродюсерстве с онлайн-кинотеатром Okko при поддержке Фонда Кино. По сюжету мудрая сова-детектив Софи и ее бессменный помощник бельчонок Чинк берутся за расследование очень загадочного дела. Им и их друзьям, жителям цветущей Медовой Долины предстоит сразиться с суперпреступником, чтобы предотвратить кражу и уничтожение Золотого Улья – артефакта, который по легенде контролирует хорошую погоду в Долине.

«Финник» (реж. Денис Чернов, 2022 г.) – приключенческий анимационный фильм, захватывающий детский детектив от создателей «Смешариков». Финник – добрый и забавный домовой, но немного вредный и озорной. Он постоянно подшучивает над жильцами, поэтому ни одна семья не задерживается надолго в его владениях. Всё меняется, когда в дом въезжают новые жильцы - на них совсем не работают уловки домового. Финник внезапно знакомится с девочкой Кристиной, а в городе начинают происходить необъяснимые события. Таким не похожим друг на друга Финнику и Кристине придётся объединиться, чтобы раскрыть тайну происшествий и спасти город.

«Фиксики против кработов» (реж. Василий Бедошвили, Олег Ужинов, Иван Пшонкин, 2019г.) – анимационный фильм про фиксиков – маленьких добрых человечков, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. От людей фиксики скрываются: в мире есть всего несколько счастливчиков, которые общаются с ними. В лаборатории профессора Чудакова находится школа фиксиков, о которой знают только мальчик ДимДимыч и его подруга Катя. Но однажды там появляются неуловимые существа роботы-кработы, которые шпионят за фиксиками и угрожают их тайне.

«Молодой человек» (реж. Александр Фомин, 2022г.) – авантюрная комедия о конфликте поколений. Ваня к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла, с работы уволили… В момент отчаяния он узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомилионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет, решается на аферу: сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.

«Большой» (реж. Валерий Тодоровский, 2017 г.) – российский драматический фильм о юной танцовщице Юле, которая получила шанс попасть на сцену Большого театра. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу, требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения... Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть Большая Мечта.

«Спутник» (реж. Егор Абраменко, 2020 г.) – фантастический триллер, сюжет которого разворачивается в СССР в 80-е годы прошлого века. Советский космонавт-герой привозит на землю инопланетное существо... в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города девушка-нейрофизиолог пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес.

Russian Film Festival в Дубае организован РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.