В Сеуле представят первую совместную российско-южнокорейскую балетную постановку

В Национальном театре Кореи готовится премьера балета по сказке Андерсена «Песня русалки», поставленного на музыку петербургского композитора и дирижера Антон Лубченко.

Мировая премьера балета «Песня русалки» (Song of Mermaid) по известной сказке Г.-Х. Андерсена, музыку к которому написал художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга и Петербургского музыкального фестиваля им. С.К. Горковенко Антон Лубченко состоится в Сеуле. Из Петербурга приглашен и художник-постановщик Татьяна Ногинова, дважды лауреат «Золотой маски», более двух десятилетий являвшаяся главным художником-технологом по костюмам Мариинского театра, а сейчас работающая в Академии балета Бориса Эйфмана. Хореографом и автором либретто выступила ректор Академии балета Кореи при Национальном Университете культуры K-Arts Ким Сан Хи, воспитанная на балетной традиции города на Неве.

«Как выпускница Академии русского балета им. А. Вагановой в своей работе балерины, а позднее хореографа и педагога я черпаю художественное вдохновение в России: безупречная система балетного образования, выдающиеся танцовщики, присущая русскому балету гармония музыки и хореографии, всегда представляли для меня высший художественный идеал. Именно через русский опыт стараюсь внести свой вклад в развитие корейского балета. Стремясь сделать мой спектакль «Песня русалки» по-настоящему интересным, я пригласила петербуржцев для создания музыки и костюмов. Уверена, что корейская публика воспримет нашу совместную работу с восторгом», — поделилась хореограф Ким Сан Хи.

Балет будет представлен в Национальном театре Кореи, построенном в 1950-м году и до сих пор считающимся одним из крупнейших в Азии, на сцене Большого зала «Хэорым», рассчитанного на 1.500 мест. Премьерные спектакли пройдут в исполнении артистов балета и симфонического оркестра Корейского национального Университета искусств под дирижерским управлением автора.

«Я с радостью принял предложение написать для балета музыку, которая продолжала бы традиции классических балетных партитур Чайковского, Глазунова и Прокофьева при сохранении собственного авторского почерка и признаков современного времени. В этом очень помог не только опыт создания партитур для Национального балета Канады в Торонто, но и моя работа балетного концертмейстера в стажерской группе Мариинского театра и на балетмейстерской кафедре в Консерватории в студенческие годы. Подобного баланса классики и современности без ухода в «баланчиновскую» неоклассику придерживается и хореография Ким Сан Хи. В целом, нам хотелось создать, прежде всего, красивый полнометражный спектакль на известный всему миру сказочный сюжет для широкого семейного просмотра с детьми», — прокомментировал Антон Лубченко.

Примечательно, что данный проект станет первой в истории Южной Кореи постановкой специально написанного балета российского композитора.