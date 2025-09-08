VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Капитан яхты Fraternidade Алейшо Белов поблагодарил Президента Российской Федерации Владимира Путина

Капитан яхты Fraternidade Алейшо Белов направил благодарственное письмо в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина
Фото предоставлено Сергеем Щербаковым и BRICS Center

Капитан яхты Fraternidade Алейшо Белов направил благодарственное письмо в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом было объявлено сегодня, 8 сентября 2025 года, в Международном мультимедийном центре «Евразия сегодня» во время телемоста, посвящённого завершению очередного этапа уникальной российско-бразильской кругосветной экспедиции «Братство–2025».

В письме выражена глубокая признательность за содействие в прохождении экспедицией Северного морского пути и благодарность жителям российского Севера за необычайно тёплый приём в Мурманске, Диксоне, Тикси, Певеке и Анадыре, что, по мнению Алейшо Белова, еще раз подчеркивает крепкие дружеские связи между Россией и Бразилией. «Я люблю Россию и хочу, чтобы дружба России и Бразилии крепла», — заявил бразильский капитан, обращаясь к участникам встречи.

В ходе телемоста один из руководителей экспедиции — российский путешественник и яхтсмен Сергей Щербаков — отметил, что письмо было официально зарегистрировано и принято по протоколу федеральным инспектором по Чукотскому автономному округу Сергеем Колядко. По словам Щербакова, этот жест стал не только признанием гостеприимства северян, но и символом высокого уровня взаимопонимания между двумя странами.

В обсуждение значимости экспедиции для российско-бразильских отношений также включились Владимир Сертун, руководитель отделения Русского географического общества (РГО) по Чукотке, и Артур Григорян, руководитель Бразильского туристического агентства.

Владимир Сертун отметил: приход яхты с международным экипажем — событие уникальное для Анадыря и всей Чукотки, а по-настоящему братский дух встречи полностью соответствует идеалам БРИКС. Он добавил, что в Анадыре всегда отличались сильными человеческими связями, теплом и взаимопомощью, которые с годами лишь крепнут.

Артур Григорян рассказал о том, какую важную роль сыграла экспедиция для укрепления народной дипломатии: за её продвижением внимательно следили и в Бразилии, а качество организации принимающей стороны поразило даже бывалых участников экспедиции. Особенно запомнились национальные костюмы, тёплые встречи и футбольный матч между командами двух стран: «Эта экспедиция — реальное воплощение той дружбы, которая существует между Россией и Бразилией… доказательство того, что настоящие человеческие отношения и взаимная поддержка способны преодолеть любые границы и трудности».

В телемосте также приняли участие представители Русского географического общества и помощники экипажа из Мурманска, Диксона, Тикси и Певека. Информационным партнёром экспедиции выступает «Евразийская медиагруппа».

Международная кругосветная экспедиция на яхте Fraternidade стартовала 12 апреля 2025 года из бразильского порта Салвадор. За штурвалом — два капитана: бразилец Алейшо Белов и россиянин Сергей Щербаков, член Русского географического общества. Маршрут протяжённостью более 45 тысяч километров проходит через ключевые рубежи: Северный морской путь, Берингов пролив, мыс Горн, Антарктиду и Атлантику.

Путешествие приурочено к ряду памятных дат:

  • 80-летию Великой Победы;
  • 180-летию Русского географического общества;
  • 20-летию объединения БРИКС (в 2026 году);
  • 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией (в 2028 году).

Экспедиция «Братство–2025» наглядно показывает, как совместные цели и взаимное уважение способны стирать границы и преодолевать любые трудности. Прохождение Северного морского пути стало не только крупным навигационным успехом, но и заметной гуманитарной миссией, укрепившей мосты дружбы между Россией и Бразилией.

