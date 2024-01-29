Якутский фильм «Харчы. Иэстэбил» собрал в республиканском прокате десять миллионов рублей

Фильм производства национальной вещательной компании «Саха» «Харчы. Иэстэбил» («Возмездие») по данным на 25 января собрал в прокате более десяти миллионов рублей. Об этом стало известно на основе данных единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) от Фонда кино России.

Сценарист проекта Евгения Давыдова рассказала, что прокат картины проходил только на территории Якутии и на сегодняшний день кассовый сбор полностью покрыл бюджет, создатели фильма остались довольны таким результатом.

Она также отметила, что компания только с 2022 года начала создавать полнометражные фильмы для большого экрана. В частности, работа НВК «Саха» «Күн кыыһа Күннэй» («Кюннэй») собрала в прокате 6,3 миллиона рублей. К тому же, сценарист поделилась со зрителями схемой демонстрации проектов компании.

«Отличие фильмов «НВК Саха» от работ других производителей нашей республики в том, что перед стартом на большом экране мы показываем 16-серийный сериал на телеканале «НВК Саха». Любители сериалов, которым важно узнать продолжение истории, идут в кинотеатры», — обозначила Евгения Давыдова.

Сценарист выразила благодарность зрителям и поделилась планами на будущее.

«Мы сейчас активно работаем над созданием новых сериалов и фильмов. И, надеюсь, продолжим приятно удивлять», — сказала она.

Фото – НВК «Саха»