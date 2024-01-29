«Красные комнаты»: Психологический кибер-триллер канадского режиссера Паскаля Планте

Молодая женщина Келли-Энн одержима серийным убийцей, суд над которым только начался. Не пропуская ни одного заседания, она ночует на улице возле здания суда, чтобы успеть занять место в зале. Постепенно она всё больше вникает в жуткие подробности дела и проникается историями молодых жертв. Теперь у неё лишь одна цель: любой ценой отыскать пропавшее видео убийства одной из жертв, которое сможет точно установить личность маньяка.

Психологический кибер-триллер канадского режиссера Паскаля Планте «Красные комнаты» рассказывает о молодой девушке Келли-Энн, одержимой серийным убийцей, над которым идёт громкий судебный процесс. В этом захватывающем триллере очарованность злом и жажда правосудия сплетаются воедино и приводят к непоправимым последствиям. «Красные комнаты» — картина, перевернувшая жанр триллеров про серийных маньяков, сфокусировав взгляд не на убийцах и их жертвах, а на ослепленных обожанием фанатках. Рейтинг фильма на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 100%, синефилы уже называют фильм одной из лучших картин 2023 года.

Каждое утро молодая модель Келли-Энн просыпается возле здания суда, чтобы получить место на громком суде над Людовиком Шевалье — серийным убийцей, которым она полностью одержима. В один из дней заседания молодая женщина знакомится с другой поклонницей, Клементиной. Проводя время вместе, они любовно обсуждают личность убийцы и его невиновность, пока однажды Клементина не натыкается на шокирующие материалы из судебного дела. Пережитое потрясение не оставляет следа от ее любви к убийце, что серьёзно расшатывает веру самой Келли-Энн. По мере того, как судебное разбирательство затягивается и она проводит больше времени в зале суда с семьями жертв, Келли-Энн становится все труднее сохранять психологическое равновесие и она начинает ставить под вопрос свою болезненную привязанность к убийце. Теперь у неё появляется новая цель: заполучить последний кусочек головоломки — пропавшее видео с убийством 13-летней девочки, которое станет неопровержимым доказательством вины подсудимого.

Режиссёру Паскалю Планте удалось снять захватывающий детективный триллер, который в равной степени завоевал признание критиков и зрителей. За основу своей истории он взял актуальный феномен — резонансные случаи, когда трагедия становится публичным развлечением. Когда люди, совершившие зверские преступления, превращаются в рок-звёзд, предмет культа для молодых женщин и горячую тему для обсуждения на популярных ток-шоу. В современной истории можно найти немало примеров этого феномена — достаточно вспомнить Теда Банди или Чарльза Мэнсона. У каждого из них были армии слепо влюбленных фанаток, которые ежедневно отправляли им в колонию любовные письма и умоляли взять их в жёны. Именно эту странную парадоксальную тему начал изучать режиссер во время пандемийного затишья. Всё сильнее погружаясь в исследование подобных историй, Планте понял, что хочет перевернуть жанр триллеров про серийных маньяков и сфокусироваться на точке зрения молодой обожательницы, а не убийцы. Так родилась идея сюжета картины «Красные комнаты».

«Красные комнаты» — это интригующая картина, которая смело и изящно препарирует нездоровую одержимость серийными маньяками и влияние популярного жанра True Crime на молодых людей. Заострив внимание на главной героине, которую с потрясающей точностью играет молодая актриса Жюльетт Гарьепи, режиссёр намеренно оставляет личность самого маньяка практически за кадром. Почти с исследовательской дотошностью он наблюдает за поведением героини-социопатки, пристально рассматривая каждый дрогнувший мускул на её обычно равнодушном лице.

Участие в фестивалях

Фильм участвовал в ведущих кинофестивалях Канады: Калгарский Международный Кинофестиваль (CIFF); Fantasia Film Festival, где он получил приз в нескольких категориях, среди которых «лучшая актерская работа», «лучший сценарий», «лучший саундтрек» (награду получил композитор Доминик Планте, брат режиссера) и «лучший фильм». Не обошла фестивальная жизнь фильма и США — он успел поучаствовать в Brooklyn Horror Film Festival, где одержал победу сразу в двух номинациях: «лучший фильм» и «лучшая женская роль» (Жюльетт Гарьепи).

В Италии фильм приняли с восторгом и зрители, и критики — на фестивале TOHorror Film Festival он получил «приз зрительских симпатий» и награду за «лучший фильм фестиваля» в 2023 году. Также «Красные комнаты» принимали участие в Monster Fest — ежегодном фестивале жанрового кино в Мельбурне, Австралия — и выиграли приз в категории «лучший иностранный фильм». Фильм также был множество раз отмечен номинациями на других международных кинофестивалях, в том числе: фестиваль в Карловых Варах, где он был номинирован на главную премию — «Хрустальный глобус»; венгерский Miskolc International Film Festival, а также Международный фестиваль фантастических фильмов в Каталонии и многие другие.

О режиссере

Паскаль Планте – режиссер из Монреаля. Его последний полнометражный фильм «Надя, Баттерфляй» был включен в конкурсную программу 73-го Каннского кинофестиваля в 2020 году.

Окончив киношколу Мела Хоппенхайма (факультет изящных искусств Университета Конкордия), он стал со-основателем студии Nemesis Films, в рамках которой выпустил ряд короткометражек: «БЛАСТ-БИТ» (фестиваль Slamdance, 2017 год), «Голубоглазая блондинка» (Лучший канадский короткометражный фильм на фестивале VIFF в 2015 году) и «Нонна» (фестиваль Slamdance, 2017 год). Его первая полнометражная картина (мелодрама под названием «Временные татуировки») попала на кинофестиваль Берлинале (в категорию 14+), а с 2018 года Паскаль называет себя киноманом, выросшим в режиссера художественного кино с документальным уклоном.