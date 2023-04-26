Творчество Владимира Высоцкого представят на белгородской сцене

29 апреля впервые на белгородской сцене пройдёт концерт-спектакль «Дорогами Высоцкого». Эта программа – неординарный взгляд на наследие легендарного артиста. Творчество Владимира Высоцкого окажется вписано в академическое концертное пространство – то, которое при жизни отторгало его. Но теперь с высоты прошедших лет в его песнях открылись многие смыслы и «высокие» интонации, вводящие эти композиции в круг классики.

Важной составляющей проекта – участие Никиты Высоцкого, продолжателя актёрской династии, директора Дома-музея В.С. Высоцкого. Обладатель удивительно похожего по тембру голоса, он нашёл свой стиль и тон в интерпретации стихов и песен своего отца. И присутствие Никиты Владимировича становится символической связующей нитью между публикой и автором.

В концерте-спектакле участвуют уже известные белгородской публике: лауреат Премии Москвы и Российской Национальной музыкальной премии «Овация» Пётр Татарицкий и лауреат Премии Москвы, профессор Евгения Кривицкая (орган), а также лауреаты международных конкурсов Тарас Ясенков (баритон), Наталья Ткаченко (народный вокал), Ирина Хубаева (лирико-колоратурное сопрано). Проект стал коллаборацией белгородских и московских артистов. С Академическим хором БГФ (главный дирижер – Елена Алексеева) выступит известный российский дирижер, ректор Академии хорового искусства имени В.С. Попова, профессор Александр Соловьёв (г. Москва).

Соавторы программы – Александр Соловьёв, Евгения Кривицкая и Никита Высоцкий выбрали стихи и песни, прежде всего посвященные теме войны, которая занимает одно из центральных мест в наследии В. Высоцкого. Хотя сам артист никогда на войне не был (на момент окончания Великой Отечественной войны Высоцкому было всего 7 лет), но он сумел настолько проникнуться психологией солдата, пережившего все ужасы и тяготы военного времени, словно сам прошёл через подобные испытания.

Яркая метафоричность и образность языка, исполнение песен «от первого лица» создавали у слушателей полную иллюзию того, что Высоцкий пел об опыте собственной жизни – хотя подавляющая часть сюжетов песен была либо целиком и полностью придумана автором, либо основана на рассказах других людей.

Абсолютно новым подходом к интерпретации творчества Высоцкого является исполнение в программе ряда песен в сопровождении органа – звучание этого инструмента высветило их лирическую природу и подчеркнуло их вневременную философию и ценность. Органный аккомпанемент создал необычный, почти сакральный контекст, усиленный ещё и тем, что в качестве интермедий в некоторые песни («Баллада о борьбе», «Баллада о времени») включены фрагменты из органных произведений И. Баха.

Целой вехой в биографии Высоцкого стал спектакль «Павшие и живые» в театре на Таганке, где он говорил от имени поэтов-фронтовиков. «Это спектакль о жизни и смерти, о том, как мало отпущено человеку времени, – комментировал В. Высоцкий. – И почему-то первыми всегда уходят лучшие; спектакль о собственной причастности к событиям, о которых речь, о собственных невозвратимых потерях и незаживших ранах; спектакль о жертвах, которые приносились людьми сознательно, во исполнение высочайшего долга…».

Никита Высоцкий в одном из интервью так сформулировал концепцию подобных мемориальных акций: «Сейчас наступило время таких проектов. Возникает ощущение единения не просто поклонников Высоцкого, а единение времени нашего и времени, когда происходили эти концерты. У людей, которые родились в 90-х годах, просыпается интерес к этому времени. Им можно рассказать о том, какое огромное количество людей жило и дышало искусством, культурой... Если этого сейчас не сделать, нынешнее поколение не дополучит, а значит, потом и следующие тоже не получат. Подобный разрыв времён уже был – в 1917 году, и мы до сих пор пожинаем плоды. Высоцкий в этом смысле универсален как то, что объединяет и соединяет. Он – это такая объективная реальность: всегда можно включить и послушать».

И арки-скрепы между Высоцким и нашим временем нашлись: ими стали хоровые вокализы, созданные современными композиторами – Владиславом Агафонниковым, Кузьмой Бодровым, Сергеем Екимовым, также сочинившим специально для этой программы Вокальный триптих на тексты Высоцкого.

Благодаря вокализам все номера выстраиваются в единый сюжет о войне, о самопожертвовании во имя высокой цели, о любви и дружбе. Авторы программы смогли передать в этой композиции ощущение «дрожи в руках» от соприкосновения с пронзительными песнями и стихами Владимира Высоцкого.

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